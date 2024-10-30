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自由廣場》兩岸文化 良心水果攤v.s.翻車搶蔬果

2024/10/30 05:30

◎ 陳啟濃

彰化花壇鄉一位種植柑橘類水果的農民，在自己果園前擺攤，以「良心水果攤」方式販賣，八年來虧損率不到2%，從人心的善良誠實，見證「台灣最美的風景」。

場景移到中國，倘若載運果菜的貨車翻覆，散落馬路的蔬果，過往行人不但無人協助司機撿拾以減少損失，反而爭相搶奪，目睹司機傷心無奈的神情，令人無比痛心。

這是中國由共產黨統治75年以來，所呈現的民風冷漠無情的現實，對照台灣人的善良、純樸、熱誠待人的民情，呈現截然不同的人間風景。

台灣的民情來自海洋民族的熱情，來自日治時代的守法重紀，更來自台灣多元文化的洗禮，特別是台灣享有的自由民主的生活方式。

中共對台灣人統戰手法，常用中華文化號召，但台灣保有比中國更美好的台灣文化精髓，出自對人性關懷與尊重的美德。

中國因75年以來遭受共產黨的無神論，不相信人性、彼此懷疑，倡導仇恨、批鬥的政治文化，嚴重影響到整體社會風氣。尤其是共產黨的專制統治，掌控整體國家的權力與利益，讓人民有嚴重深刻的無力感，導致社會人心充滿自私自利的風氣。

中共想用中華文化來號召台灣人認同中國，除了是「馬不知臉長」，欠缺說服力，從更多的社會現象，也同時印證台灣才是具有更良善優質的文化底蘊，一旦遭中共「統」去，台灣的一切美好將化為烏有。

（作者是時事評論員）

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