自由廣場》從柯震東說起 接受改過自新 人權國度的財富

◎ 沈霈

第五十九屆金鐘獎近日落幕，獲得迷你劇集電視電影男配角獎的是十年前因吸食大麻事件造成演藝事業重挫的柯震東。在他獲獎的網路新聞下方留言，卻見酸民回應「演藝圈對吸毒者真是寬容」、「吸毒的可以得獎？」……等負面言論。

其實細數演藝圈，不少優秀的藝人也曾年少輕狂過。但之後大徹大悟，展現出自身的藝術才華重獲自信，作品也帶給了世人啟示或感動。

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齊秦十六歲時酒後鬧事，被送進感化院三年半；因著這段經歷，他創作出歌曲《外面的世界》。大紅後，亦榮獲第八屆金曲獎最佳男演唱人獎。

以《好小子》電影年少得志的顏正國，曾犯下毒品、槍砲、竊盜等案件，後更因擄人勒贖服刑十一年。在獄中，他洗心革面、拜師習得一手好字，精通楷書、隸書、行書、草書四種字體，大小比賽獲獎無數。出獄後先以書法專長維生，也慢慢重拾演員身分，並開始執導電影。曾以《角頭2：王者再起》獲得第二十屆台北電影節「最佳劇情長片」的提名肯定。

柯震東則是在出事兩年後，獲導演趙德胤邀請演出《再見瓦城》。實際赴緬甸和泰國工廠實習三個月後，一個全身黝黑削瘦、全片使用雲南方言的劇中角色，脫胎換骨地出現在大眾眼前，並以此獲得第五十三屆金馬獎最佳男主角提名肯定。之後參演的《月老》和演而優則導的《黑的教育》，也陸續獲得多個獎項，可以說他的努力已漸獲大眾認可。

一個不能接受更生人的社會，才是逼得他們重蹈覆轍的罪惡推手。一個重視人權、不輕易判死的國家，評判標準不就是「有無教化可能」？而這個社會有願意敞開胸懷再度接受他們嗎？

極權國家才不容許犯錯。中華人民共和國動輒將違法失德藝人列為「劣跡藝人」，但違規的定義模糊，執行上也沒有具體的法律規範。除藝人本身被封殺外，事無分鉅細，往往一出事就牽連甚廣。已上架的作品刪除或打碼，未播出的禁播或刪除鏡頭，完全罔顧同一作品台前幕後工作人員的心血，更不要提天價的損失。

只要不是一錯再錯，或是行為會危害到身邊的人。在一個重人權也重法制的國家，我們希望法律毋枉毋縱，也需要相信人都有改過向善的可能、並給予他們重生的機會。

（作者是中學教師）

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