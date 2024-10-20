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自由廣場》中共內外交迫 軍演透露的3大困境

2024/10/20 05:30

◎ 林子堯

中共解放軍東部戰區十四日清晨五時宣布展開「聯合利劍-2024B」圍台軍演，並透過國台辦發布制裁台獨名單，將企業家曹興誠、綠委沈伯洋與黑熊學院列入。然而，美方立刻透過國務院回擊中國軍演，根本毫無道理可言。習近平當前對台政策，找不到切入點，在經濟疲困、軍費飆漲、國際孤立的三大困境下，只能拿台灣出氣，才是這場軍演行動的本質。

首先，以經濟疲困來說，自習近平主政以來，中國經濟成長趨緩，直到COVID-19以來，中國經濟便陷入嚴峻衰退，且受到美中貿易戰制裁後，喪失原有的世界工廠地位，「二○二五中國製造」更讓全球警戒。如今，中國抬面上主導經濟的官員所剩無幾，所有政策幾乎都以政治掛帥，連中國國家智庫學者談論經濟都會遭逮，整個國家窮得只剩下民族主義。

再者，中國自二○一六年以來，不停對台進行軍機、軍艦的繞行，更在蔡總統第二任期間，多次舉行軍演，其中又以二○二二年裴洛西訪台時規模最大，其目的也就是在為軍費劇增尋找正當性。這種以軍演為名，實則為掩飾擴張軍費支出的擴軍野心，才是全球最大的威脅。

軍演台灣只是幌子，擴軍才是中共本質，未來賴總統任內，隨美中衝突加劇，相關行動可能會更加頻繁。中共擴張的軍演行動，徒然自陷國際孤立絕境。美國國務卿布林肯之前已提醒中國，勿以賴總統雙十演說發動軍演，果然就看到中國以此為藉口，先射箭再畫靶方式，早已被看破手腳，還樂在其中的大概只有馬習。

最後希望國內不要有人真上中國的當，還真以為中國軍演背後有何報復企圖，或為恐嚇某人、某國。實際上，中國就是在宣洩民族主義、並找到擴軍正當性，政治當頭的中國絕對是世界最危險的地方，台灣與國際民主陣營同陣線，才是永保和平的根本之道！

（作者為台大政治學系博士生、高雄市民）

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