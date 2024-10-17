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自由廣場》繳百萬換免當兵 重創兵役公平性

2024/10/17 05:30

◎ 陳埜

拜讀貴版「軍刑法逃亡罪，量刑過輕之患」，深有同感。

近日有一件逃兵罰款案例：南投縣李姓男子因不願服兵役，二○○八年廿三歲時出國留學，期間未回國，也不理會鎮公所的兵役催告，南投地檢署調查認定違反《妨害兵役治罪條例》並發布通緝令，李男在二○二二年滿卅七歲時才回國，但已超過《兵役法》規定的「除役年齡」，南投地院認定他觸犯《妨害兵役治罪條例》，判五個月徒刑，緩刑二年，並要求繳付十五萬元罰金。檢方上訴，二審維持原判決，但認為李男在美國擔任軟體公司經理，年薪約台幣七百五十萬元，要求李男應給付公庫一百萬元台幣。

此案例為部分役男及家屬開了一扇後門，畢竟過去軍中存在太多霸凌及意外死亡案例，尤其洪仲丘命案後，更讓他們不願服兵役，深怕一個不小心，命都沒了，加上服役期有一年，恐會耽誤學業，延誤工作機會。

筆者在學校辦理兵役業務時，有家長在幫學生辦理退學時，竟然也提出相同想法，已經準備好一筆錢，供孩子出國讀書，然後在國外落地生根，等年過卅六歲再回國。

有鑒於此，針對《兵役法》第三條「男子年滿十八歲之翌年一月一日起役，至屆滿三十六歲之年十二月三十一日除役，稱為役齡男子。」，筆者建議應將除役及役齡之年齡區分開，並將役齡拉高，另針對逃避兵役者提高刑責，以防藉著繳交罰款而大大方方逃避兵役，進而影響《兵役法》所定「中華民國男子依法皆有服兵役之義務」之公平性。

（作者是大學的生活輔導人員）

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