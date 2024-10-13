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自由廣場》吳慷仁兩邊不是人 騎牆派引以為鑑

2024/10/13 05:30

◎ 李坤隆

吳慷仁事件餘波盪漾，連原本要合作的中國大咖藝人孫儷都拒絕合作，顯見即使吳慷仁在特定節日表態，最後仍因投機性說法而無法獲得認同，這樣的結果恐會影響他的演藝生命，更值得騎牆派的台灣人引以為鑑。

類似「認同」問題，最初有特定藝人為了在中國發展而表忠最明顯的就是黃安，原本我們也以為這是個人的選擇，並不該加以置啄或批判，但是當黃安以批評台灣為他生存的利基，甚至還厚顏無恥的回台享受健保資源時，就不得不開始唾棄這樣的人，畢竟不管如何，台灣總是提供你們養分甚至是成名的地方，有什麼道理這樣的傷害她呢？

換個角度看，當吳慷仁準備到中國發展時，我們也是給予祝福的，但是當他在「十一」發文後，讓人改觀了，或許他還未傷害到台灣本身，但傷害許多國人的感情，因為我們在他演藝事業的發展過程中投注許多的關注與心力，沒想到他卻在自己準備高飛的時候用這種方式離開，姑且不論這對他未來是好是壞，卻已在我們心中留下不可抹滅的印記。

吳慷仁的做法一開始是希望討好（至少不得罪）兩邊，但是因為國家認同是沒有模糊空間，最後搞得自己兩邊不是人，這種結果是他自己要概括承受的，相對的，應該也可以給更多往後希望在兩邊發展的藝人作借鏡，不管如何總要保持自己對於國家認同的底線，雖然政治不該牽扯到藝術文化層面，但是在中國恐怕就應做另一種層次的思考了。

我們仍真心希望吳慷仁有更好的發展，甚至有機會打入國際市場，但更希望他莫忘初衷，千萬要堅定自己立場，不要再度傷害在背後支持你的台灣人！

（作者為大學教師）

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