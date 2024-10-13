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自由廣場》雙英前總統 才情、貢獻大不同

2024/10/13 05:30

◎ 陳啟濃

蔡英文卸任總統後不到半年，就受到賴總統委託的外交重任，擔任歐洲外交親善工作，將會在歐洲議會發表演說。這是台灣史上，總統卸任後在國際外交工作上承擔最艱難卻榮耀的責任，更呈現台灣外交工作上務實靈活的策略。

另一位前總統馬英九，卻走相反的路線，卸任後他一直很在乎台灣跟中國的關係可以更加緊密，然而他從來不在乎「中共國」對台灣進行的各項外交打壓與滲透武恐，卻一直公開羞辱台灣民選政府，批評接替的兩位總統，是在推動「新兩國論」。

馬總統任內將台灣國際地位鎖死在中國，差一點就要讓中國成為台灣的「內地」，還好有大學生發揮愛國情操推動的民主運動「太陽花學運」，堅定勇敢的在立法院擋下了賣國的「服貿法案」。因為在馬的心中，中國併吞台灣的所謂「統一大業」，正是他想要完成的政治使命，更是他日夜期盼的人生目標。

蔡總統任內不僅讓台灣成為國際社會很重要的成員，更堅決且穩健的守護著中華民國的主權，逐漸讓台灣對中國經濟的依賴程度降低，推動東南亞等國家的國際貿易，獲得歐美國家實質的外交支持力量。

雙英都曾任總統，但才情與貢獻大不相同，馬私心自用，只為實現自己的中國夢，遠遠比不上蔡用心打造台灣成為國際社會的重要成員。

（作者為政治評論員）

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