自由廣場》內外協力分進合擊 「二軌外交」展新局

◎ 陳永昌

前總統蔡英文將出訪歐洲，動身前首度回到總統官邸作客，係總統賴清德與蔡英文五二○交接後首度公開同框。除了預祝順利成功，賴清德責成外交部以專案形式規劃，讓蔡英文為台灣爭取友好支持與國際能見度。

回顧政黨輪替後，前總統陳水扁總統首次出訪時間是二○○○年八月中旬，一口氣訪問中美洲與非洲六邦交國，以「元首外交」提升新上任總統威望從此揭開序幕，去程過境美國洛杉磯形成過境外交慣例；前總統馬英九第一次出訪中美洲邦交國巴拉圭與多米尼克，時間落在二○○八年八月中旬，同樣是就職未滿百日前馬上跨出國門拚外交；前總統蔡英文動作更快，二○一六年六月下旬訪問巴拿馬與巴拉圭兩友邦，距離就職日才短短一個多月。「為內政而外交」成為新總統走出去執念，難脫「出口轉內銷」政治操作色彩。

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約一個月前，賴清德接受電視專訪時表示，國內有很多事情要面對，加上中東與烏俄戰爭，尤其美國總統大選在即，考量周邊情勢與地緣政治後「目前沒有計畫出訪」。全心全力以內政為優先務實態度，反而給少數媒體繼續炒作「疑賴論」機會，散佈「缺乏外交經驗」認知作戰，甚至渲染為過境美國受阻，一石二鳥加碼「疑美論」。

特定媒體一再捕風捉影報導蔡英文有出訪行程安排，八月原本就可能成行，因為不願意比賴早一步出訪而延後。出席捷克「公元兩千論壇」消息曝光後，「早賴清德一步出訪」新聞標題出自一貫伎倆，賴指示全力協助遭惡意解讀為凸顯「誰是老大」。

舉例來說，八月初傳出蔡訪日消息時，當時岸田文雄內閣民調低迷，根本不適合再為地主國增添不必要政治紛擾。進一步來說，配合現任總統出訪行程，反映蔡英文謹慎自持，嚴守分際不搶佔外交舞台光環；相對的，賴清德站在現任國家元首高度樂觀其成，大方要求外交部門全力協助，充分體現雍容大度。週日官邸會強而有力破除賴蔡不合補風捉影謠言，誰比誰早不過是見縫插針政治八卦。

正值地緣政治變動劇烈，從長計議賴總統首度出訪是正確且必要的，美國總統大選後應該是好時機。尤其賴蔡接棒係台灣史無前例由同一政黨連任三次民選總統，相同黨籍可為卸任總統扮演「二軌外交」角色增添重要性暨代表性。善用蔡英文國際聲望公共財，成為賴政府外交佈局最佳王牌，兩人內外協力分進合擊是全民之幸！

（作者為企業專業經理人）

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