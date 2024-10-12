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自由廣場》加冕技職的榮耀 賴總統國慶演說的教育亮點

2024/10/12 05:30

◎ 張惠博

賴總統在國慶演說指出，台灣人民多元無懼，妮妃雅是世界皇后；台灣人民勇敢無畏，台灣的女兒林郁婷是世界拳后。更特別點出十七歲的蔡昀融，用他沉穩的雙手，奪得世界第一的木工榮耀；廿歲的陳思源傳承父親的技藝，勇奪冷凍空調的世界冠軍。新一代「台灣製造」的年輕人，再一次擦亮「台灣製造，Made in Taiwan」的招牌。這番談話，對於技職教育的提升是極大鼓勵。妮妃雅、林郁婷早已揚名，而十七歲的「第一木工」蔡昀融、廿歲的「冷凍空調世界冠軍」陳思源，其成長背景與學習過程，則是技職教育最佳的案例。

「家具木工」職類的金牌國手蔡昀融，出身澎湖，父親喜歡木作，從小跟在旁邊學習，長大後獲得家人支持，接受專業訓練，是近年最年輕的家具木工國手，已參加過多場賽事，培養出穩定專注的手作功力，在今年技能奧運上一舉奪金。

「冷凍空調」職類金牌得主陳思源，父親是冷凍空調公司經理，從小耳濡目染，對機械和製冷技術充滿興趣。讀南港高工冷凍空調科後，展開技職生涯。陳思源說，比賽時間緊迫，須先思考流程與步驟，從配管、電路控制到故障排除，考驗應變和技術能力，他除了升學考量，更多的是對技術的熱愛，喜歡在實踐中學習新技術，並對系統的運作感到著迷，參加競賽訓練的過程，學到更多冷凍空調的專業技術，還感受到挑戰與成長。

由兩位成功案例，可看出家庭環境、個人興趣或天分，長期的訓練努力及專業指導，都是不可缺少的成功因子。日常生活中常遇見的師傅，譬如水泥工、室內裝潢、門窗、水電、鐵工、冷氣空調等，甚至水產養殖、養雞、農作等，幾乎都是家族有人先帶頭做，代代相傳，學到一技之長，然後服務社會。

當然，有規模的企業，對於子女教育更是有計畫栽培，俾能承繼家業或拓展事業版圖。最有意思的是，不少年輕人大學畢業服完兵役後，選擇回家與上一代共同從事早已熟悉的技術工作。一來憑著長期學到的技藝，已無須外出謀職，更不必受到朝九晚五的束縛，收入甚且更好。但並非人人都能有相同際遇，所以教育應運而生。

務實的說，教育就是經由系統訓練與教學，提供學習者習得必要知識與技能。所以，技職教育的課程首重職場必備的核心技能。甚且，AI時代來臨，技職領域的師資培育改革最為關鍵，有好的師資、課程與教學，學生所學，才能契合未來社會之所需。

（作者是彰化師範大學前校長）

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