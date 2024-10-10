自由廣場》祖國輩份論 中國輕重拿捏不易

◎ 曾建元

中華民國總統賴清德在113年10月5日蒞臨台北大巨蛋雙十國慶晚會致詞，意有所指地針對台灣藝人被迫表態慶祝中華人民共和國國慶的情形指出，中華人民共和國剛過75歲生日，中華民國就要過113歲生日，因此就年紀來說，中華人民共和國絕對不可能成為中華民國人民的祖國，反倒是中華民國可能是中華人民共和國75歲以上民眾的祖國，他並表示，如果有人要祝賀中華人民共和國生日快樂，用詞要精準，切勿用「祖國」兩字。

賴清德的祖國論以立基於歷史的兩岸互不隸屬現實，直接挑戰中華人民共和國作為中國唯一合法代表的地位，將中華民國與中華人民共和國並舉，更明言中華人民共和國不會是台灣人的祖國，形同掀開國王的新衣，徹底揚棄掩耳盜鈴而容任中華人民共和國片面否定中華民國存在的九二共識一個中國原則，中華人民共和國的氣極敗壞惱羞成怒乃想而可見。對岸若以此為藉口，對台灣採取聯合利劍—2024B軍事演習以示報復制裁，反而落入且自證賴清德的中共霸權說，何況賴清德並未宣示台灣法理獨立，113年中華民國的國家法人地位乃係繼承自大清帝國。

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中華人民共和國一旦對台灣藉端威逼，將迫使台灣的統派必須選邊站，選擇支持中華人民共和國的不會見容於台灣社會，而台灣主流的中華民國認同者將不得不表態支持作為中華民國總統的賴清德。賴清德理當算準了對方師出無名，若擴大攻擊中華民國祖國論，又恐在中國內部引發有關中華民國的議論，不利於對內進行洗腦，而傷害統治正當性。在兩岸新冷戰結構形成且中外產業鏈正在脫鉤的過程中，中華人民共和國恃強凌弱與破壞兩岸和諧的作為，也會使台灣與外國資本對於登陸望之卻步，將加速中華人民共和國目前的經濟倒退。

（作者是台大國家發展研究所法學博士 公民監督國會聯盟理事長）

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