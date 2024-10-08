自由廣場》戰後最短命內閣 石破茂如履薄冰

◎ 王輝生

「四顛五起」的石破茂於十月一日就任日本首相，不但沒有慶祝行情，反而股市大跌，內閣支持率五十一％創二○○二年以來上台行情的新低，他在選前駁斥小泉進次郎「選後盡快解散國會」的主張，言猶在耳，不料自已甫當選就宣布將於九日解散眾議院重新改選、成為戰後最短命的內閣，出爾反爾，實難取信於民。

石破內閣完全排除舊安倍派，且重用曾在國喪時辱罵安倍為「國賊」而被停權一年的村上誠一郎為總務大臣，無異在最大派舊安倍派的傷口灑鹽，加上安倍好友麻生太郎由自民黨副總裁被左遷為顧問，連首戰勝選的競爭對手高市早苗也了無新職，石破剷除異己、用人唯私，對內不能兼容並蓄，對外恐難齊心禦敵。

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自民黨以保守勢力為主，然而「保守岩盤層」卻被排斥在外，「皮之不存毛將焉附」？加上石破的兩位kingmaker，菅義偉與岸田文雄貌合神離，菅右傾、岸田左傾，左右難逢源，石破恐將難於掌舵。

石破於選前投書美國智庫主張：

一、改正「日美安保條約」的非對等性。

二、在日本美軍基地管理協定的修正（期能美日共管）。

三、希望日本自衛隊能在美國設立基地。

四、希望與美國同享「核共有」。

五、設立「亞洲版北約」的構想。

一到三點，美國不但不會同意，且因俄烏酣戰不休、中東峰火正熾、台海戰雲密布、美中劍拔弩張，值此關鍵時刻，石破冒然討價還價，反而啟美疑竇、徒增齟齬。尤其，若是快人快語的川普上台，與慢條斯理的石破恐難磨合。

第四點，廣島出身的岸田前首相已經用「非核三原則」即日本「不擁有、不生產、不引進」核武器、加以駁斥。第五點，所謂「亞洲版北約」，印度已反對、美國也無意，尤其在日本修憲前，將如鏡花水月般淪為空談。

石破以前是自民黨的在野派，以砲打中央而贏得虛名，但因久未入閣，沒有當家不知當家難，他揭橥「加薪」及「促進投資」兩大支柱，期能振興經濟，但兩者互相矛盾，不被看好，雖畫大餅恐難充饑，且在失去「保守岩盤層」的支撐下，石破即使在廿七日的大選成功出線再任首相，也將如履薄冰而舉步維艱。

（作者是日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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