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自由廣場》台北市管不動水果攤

2024/10/01 05:30

◎ 王錫璋

柯文哲治理八年之下，台北市留下建設爛攤子無數，連柯自己也因京華城弊案而拖垮形象。其實台北市八年來缺乏建設，少有外資投入，觀光事業也一蹶不振。

士林夜市曾是外國遊客如潮的地方，想不到有少數攤商，慣性坑殺觀光客，例如今年韓國著名女星造訪士林夜市，買了一顆芒果，竟然要價三百元，士林夜市攤商敲詐外國客的聲名更加遠播，雖不算是士林夜市沒落的主因，但一顆老鼠屎終究會壞了一鍋粥，士林夜市生意的確大大蕭條不少了，苦了夜市其他業者。

這些不良水果攤，被取締了，卻轉戰西門商圈，如今又傳來上個月，有香港遊客在西門町買了兩袋水果要價六九九元，被當冤大頭的訊息，讓台北市小店觀光聲譽又大受影響。台北市近日請來日本明星妻夫木聰當觀光宣傳大使，大概也彌補不了網路上的惡名四播了。

台北市的商業處，若不再嚴加管理商圈小販，要嚴格執行稽查各攤商清楚標示價格，並宣導攤商商業倫理觀念，勿以一時之貪念，壞了長期之經營，台北市幾乎長得一模一樣的所有的夜市、商圈，終將逐漸沒落，觀光資源將更少了。

蔣萬安市長訪美剛歸來，帶回滿滿治理城市發展理念，但終須也要思考，一攤之不治，何以天下為？觀光發展，就從小攤商管理開始吧！

（作者是台北市民，退休公務員）

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