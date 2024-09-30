自由廣場》「屢敗孤鳥」石破茂的逆轉勝

◎ 王輝生

自民黨黨魁之爭高潮迭起，石破茂歷練豐富深得民心，其黨員票的支持率一路領先，與高人氣的小泉進次郎並駕齊驅。

然而小泉論述能力不足而開高走低，高市早苗因保守派加持而急起直追，在首戰中大破石破，卻在第二輪的國會決戰險敗，其因有四：

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一、中俄聯手幫了大忙：八月中共軍機侵犯日本領空，選戰期間，俄國軍機也犯境、中俄艦隊通過宗谷海峽耀武揚威、九一八紀念日中共航母逼臨沖繩、同一天深圳的日本學童遭害等惡行劣跡，引起公憤在同仇敵愾下，石破適時提出「亞洲版北約」的具體主張安定人心，反之，高市的女性身分即無軍事經驗也無對策，與防衛大臣出身的石破相比顯得相形見絀。

二、美國戒慎恐懼：由於高市強調將繼續參拜靖國神社，勢將引起中、韓兩國反彈而影響美、日、韓聯盟，美國的戒心使國會中大多數的親美議員們有所顧忌。

三、反派閥戰勝派閥：此次大選肇因於派閥政治為人詬病，所以岸田派率先解散、各派跟進，碩果僅存的麻生派，自然成為眾矢之的，而高市的最大票源來自麻生派及多人涉案的舊安倍派，在「無派閥」龍頭菅義偉的號召及鴿派舊岸田派的反彈下，高市反成了被改革的對象，在八成四男性議員的包圈網中難於破繭而出而功虧一簣。

四、女強人首相難以替男議員助選：明年將逢國會改選，議員們私心作用，深怕在男尊女卑的日本社會，一個激進的女首相恐怕難於替男子漢的他們多拉選票。

日本朝野兩大黨的新黨魁，最大在野黨的野田佳彥及執政黨的石破茂，都在近期相繼誕生。無獨有偶，他們也都在八月陸續訪台，並與台灣新總統賴清德相談甚歡。

返日一個月後，他倆都榮登大位，尤其石破更是從「四戰四敗」的候選人變為「四顛五起」的新總裁，台灣新總統與日本朝野的新領袖，於一週內不約而同地分別會談，而且日本朝野二黨難得在「維護台灣和平」的議題都有了共識，種種因緣巧合豈非天意？

若是天意，孔子曾說「君子群而不黨」，而以「鷲鳥不群」為座右銘，黨內孤鳥的石破新首相，將如何不群不黨地整合自民黨、帶領日本去貢獻世界，眾所矚目。

（作者為日本醫療法人輝生醫院理事長、京都大學醫學博士）

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