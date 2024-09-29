自由廣場》兼顧觀光與教育 盼興建東部地震園區

◎ 賴明煌

台灣百年大震九二一距今廿五年，賴總統日前特別到台中霧峰教育園區視察，震驚園區所保留當年地震的痕跡，並感受地震的巨大威力；尤其賴總統擔任台南市長期間，維冠大樓因甲仙地震倒塌釀一一六人死亡慘案，為台灣史上因單一建築物倒塌致傷亡最慘重事件。這也提醒國人深處地震島嶼其防災重要性，並宣示持續提升防災意識來打造台灣韌性抗災建設。

芮氏規模七．二級花蓮大地震，係九二一後全國最大震，計廿一人罹難與一一五五人受傷、房屋全倒半倒約百棟。無情地震重創台灣觀光瑰寶太魯閣國家公園，如錐麓與九曲洞及清水斷崖等大毀損，其復建約需數十年。強震後餘震不斷與颱風豪雨襲擊，讓花東交通與觀光產業持續受打擊，雖中央投入大量補助措施與金額及促銷活動，但礙天災的不確定性，讓當地旅宿業今年收入於往年相比差距頗大，居民唉聲不絕。

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對政府短期救急措施效果有限，建議比照九二一地震在當地興建宜花東地震教育園區，再結合AI感震減碳生態部落旅遊，實體建設來重振花東觀光。並可配置台灣地震科學、地震體驗與防災教育，不僅可吸引國際地震專家研究與教學之使用，並可幫民眾建立正確地震防災觀念。如台中地震園區結合鄰近光復新村文創園區與青年摘星計畫等，經在地創生與亞太NGO工作者的培育交流成重要聚落的成功經驗，成為全國各縣市到該處取經典範。

設定對外招商生態減碳與地震實境感受及當地部落自然深度旅遊等觀光教育主題，再聯合宜花東地震與台東海岸山脈利吉海底混同層及卑南史前文化等部落園區，進行異地旅遊的資源結合，做出不同時代地震教育旅遊與減碳生態觀光相輔相成，並用台灣科技強項GPU的AI與AR及VR等以虛擬實境方式，把震前與震後劇烈造山隆起之脊梁山脈東翼變質岩層，受立霧溪千萬年下切這大理岩層風化所鑿世界罕見雕塑美作，廣向國際宣傳招攬鄰近無震國家如南韓與新加坡及馬來西亞等國，前來台灣安全又逼真體驗地震威力。

就如同到歐亞與北美洲板塊交擠大西洋中洋脊之冰島埃爾加火山，及源自地下三公里深熔庫等熱點對其上太平洋海板塊噴出鑄島形成夏威夷基拉維亞火山等島鏈，感受海底火山噴發大地裂縫成為熱點島嶼的世界奇觀之旅。

配合「二○五○淨零碳排」國際潮流，及明年五月要上路執行的國土法，盡量辦理減法工程與低碳建築及國土保育防災復建的範疇。建請將災區花蓮機場跑道逾九千呎再加固以利可起降七三七大客機，與花蓮港深水區逾卅呎再加郵輪遊艇靠岸高效充電設施，必可招攬如停泊基隆港十萬噸級郵輪近五千名旅客直達該地觀光，這樣或可對震區有更實質幫助，而能早日復甦。

（作者為技師，前嘉義市秘書長、南縣交通觀光局長）

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