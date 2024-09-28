自由廣場》内憂外患 考驗如山 日本如何展望「石破茂時代」？

◎ 林泉忠

堪稱史上最激烈的日本自民黨總裁選舉終於塵埃落定，石破茂在九位參選人中脫穎而出，成為自民黨新總裁，由於自公執政聯盟佔國會多數，石破茂將在十月一日的國會指名選舉中就任日本首相。正值自民黨因黑金醜聞處在風雨飄搖、日本內外交困之際，石破茂如何讓支持率跌到谷底的自民黨脫胎換骨，以重獲國民信任，繼而帶領日本迎接內外諸多挑戰，備受關注。

正因日本國民對自民黨前所未有的嚴峻視綫，此次自民黨總裁選舉也受到日本社會高度矚目，因而出現關乎國民期待的兩大特徵。其一，作為過去日本政治代名詞的「派閥政治」，是否已經真的式微？其二，如何展示「刷新」，讓自民黨脫胎換骨？選舉期間，作為年輕世代的小泉進次郎與小林鷹之，在選戰初、中期鋒芒畢露，前者氣勢甚至一度高過石破茂，反映出日本社會求變的期待。

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儘管選戰後期傳出擁有八十九票的麻生派掌門人麻生太郎轉向支持高市早苗，而小泉進次郎、石破茂也向麻生登門拜票，但就結果而言，雖未能實現「世代交替」，而由長期被「派閥政治」擠壓的石破茂逆轉勝，有利於自民黨浴火重生，不僅較符合社會期待，也有利於自民黨明年的國會選舉。

石破茂如何鞏固黨內的支持力量，關乎執政是否順利，尤其是自民黨籍國會議員的支持，是選後首要課題。多年來被永田町視為孤鳥的石破茂，在第一輪投票的三五一位自民黨籍國會議員中僅獲四十六票，排第三。不難預測，接下來石破茂在黨內高層人事及新內閣中重用多位參選這次總裁的重要對手，包括高市早苗、小泉進次郎等。

擺在石破茂面前的內政外交課題堆積如山，內政方面，除了少子化對策、能源政策、修憲等傳統議題，生活成本上升、日圓疲軟及高通膨加劇是上台就要面對的棘手課題，再如制定政黨法、選舉制度的改革、夫婦別姓的法制化等他注重的問題，都很花時間與精力，在在考驗他的膽識與魄力。

外交方面，環繞日本的區域安全議題日趨嚴峻，北韓向日本方向發射彈道飛彈、中國軍機闖入日本領空、中國海警船不斷進入釣魚台列嶼海域，俄烏戰爭、中東烽火持續。曾任防衛大臣的石破茂非常重視日本及周邊的安保問題，關心涵蓋三海（東海、台海、南海）的區域安全議題，他曾呼籲建構「亞洲版北約」，以應對中國和北韓的安全威脅。

石破茂八月拜會賴總統時，強調當務之急就是要防範今日的烏克蘭變成明日的東亞，他傾向與民主陣營並肩，發揮遏阻「台灣有事」的威懾力量。在針對「台灣有事」的政策上，相信他任內會有更積極進取的政策出爐。

早在一九八六年，石破茂當選眾議員初期就曾訪台，近年與台灣的互動更趨密切，不吝推崇台灣的防疫成就，選戰期間還提到將仿照台灣經驗設立「防災省」。如今，比岸田文雄更熟悉台灣的石破茂即將入主日本首相官邸，筆者相信「石破茂時代」的台日關係，將更可期待。

（作者是東京大學東洋文化研究所特任研究員）

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