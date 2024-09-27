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自由廣場》老師反求諸己 然後呢？

2024/09/27 05:30

◎ 盛貳載

拜讀蔡田校長的「教師節談為人師反求諸己」後，身在教育第一線的筆者有些不同看法。

蔡校長提到「好老師受歡迎是不分過去、現在與未來，端視老師的作為和態度」，此言或許不假，但倘若身處在對老師並不友善的環境，老師光求自保都來不及，哪還有餘裕去追求當個好老師？就以筆者的學校來說，早些年，家長若在聯絡簿留言或用手機傳達訊息，都會用「您」這個尊稱，近幾年，筆者年歲增長了，家長反倒直接用「你」這個字眼。從家長對老師的稱呼，明顯感受到老師的社會地位是貶值的。

筆者認識在教學工作崗位上戰戰兢兢的許多好老師，但無端被家長謾罵、誣陷甚至濫訴的卻不勝枚舉，這些好老師被折騰凌辱後，都不禁感嘆「為誰辛苦為誰忙」。最近，有一年級新生的導師，請學生把自己該交的功課分類放好，就被一個學生嗆說：「你們現在當老師的都這麼懶嗎？你不會自己放喔！」，連懵懂的小一新生都尚且如此，老師想要再怎麼任勞任怨的付出，恐怕都是難以為繼的。

現在台灣的風氣便是如此，真的無須否認，講些漂亮的場面話，話說回來，老師當然也不必自覺無辜，在某種程度上，那些瞧不起老師的人，也都是老師們所教出來的，既然如此，那麼老師就「當一天和尚敲一天鐘」，也別奢望太多。

（作者為教育工作者，嘉義市民）

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