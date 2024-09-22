自由開講》美中科技協定：不再是朋友，而是陌生人

◎缺理

1979年，美國與中國的《美中科學技術合作協定》誕生時，這似乎象徵著兩國關係的春天。當年，時任美國總統卡特與中共副總理鄧小平親自簽署，這份協定被譽為架起兩國科技合作橋樑的重要一步。然而，經過45年的風雨飄搖，如今這座橋梁已經岌岌可危，正面臨前所未有的挑戰。隨著兩國緊張局勢的升級，這份協議的續簽正變得越來越困難，甚至面臨徹底終結的命運。

協定成為政治工具

在協定剛誕生的年代，兩國在科學技術領域的合作是如此令人期待。彼時，美國的科技實力獨步全球，中國則渴望借鑑西方技術以推動經濟發展。雙方在能源、農業、環保等領域開展了大量合作，成就斐然。這種合作並非單純的技術交流，更是一種政治姿態，象徵著兩國在冷戰陰影下的破冰之旅。

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然而，隨著時間的推移，這份協定逐漸演變成了政治博弈的工具。近年來，美中關係的惡化已成為不爭的事實。美國內部的反中情緒高漲，尤其在半導體技術、人工智慧等敏感領域，中美之間的分歧越來越深。兩國都在科技領域採取了更為強硬的立場，讓這份曾經象徵著友誼的協定變得脆弱不堪。

科技合作還是技術竊取？

近年來，美國各界對中共的態度愈發不滿，尤其是在科技領域。許多人質疑，中國利用合作的機會竊取美國的技術，並將其應用於軍事用途。美國國會的兩黨議員頻頻指責中共在科技合作中缺乏透明度，尤其是在資料分享方面，讓許多原本應該公開的科研成果淪為「黑箱作業」。

以COVID-19疫情為例，世界衛生組織與美國政府多次要求中國提供更多疫情數據，尤其是病毒溯源的關鍵資訊，但北京方面的回應卻一再令人失望。這種「不合作」的態度進一步加劇了美國的疑慮，認為與中國的科技合作已經無法再維持公平透明的基礎。

近年來，美國各界對中共的態度愈發不滿，尤其是在科技領域。（歐新社）

協定即將到期，未來成疑

據統計，《美中科學技術合作協定》通常每五年續簽一次。然而，2023年8月協定到期後，雙方只同意了兩次為期六個月的臨時延期，第二次延期即將在本月到期。儘管美國國務院表示正在積極談判，但前景不容樂觀。隨著美中關係持續惡化，未來這份協定能否繼續存續，無疑成為兩國關係中的一大變數。

即便是在科技領域合作的象徵意義如此重大的情況下，美國依然難以忽視中國在其他領域的「問題行為」。尤其是近來，美國在半導體方面對中國的限制不斷升級，並對中共涉嫌侵犯智慧財產權、利用民用技術進行軍事擴展的行為表示強烈不滿。這些因素讓本就脆弱的協定談判更是雪上加霜。

從「互利共贏」到「各自為政」

當年簽訂這份協定的初衷是希望通過科技合作，實現兩國的互利共贏。然而，如今的現實卻是，美國擔心中國的科技崛起會威脅到自身的全球霸主地位，而中國則致力於利用美國的技術來加速自身的現代化進程。這種局勢讓雙方的合作變得日益艱難，從「互利共贏」到「各自為政」，兩國在科技領域的競爭已經愈演愈烈。

許多分析人士認為，這份協定的終結很可能是大勢所趨。畢竟，當合作成為一種負擔，甚至威脅到國家安全時，選擇退出似乎是唯一的選擇。根據統計，美中在科技合作方面的互動在過去幾年中已經大幅減少，而雙方的貿易、投資限制則在不斷加強。這種趨勢預示著未來雙方在科技領域的對抗將會更加激烈。

45年的友誼，難以繼續

總的來說，1979年簽訂的《美中科學技術合作協定》在過去45年裡曾是美中關係的重要支柱，然而隨著兩國在各方面的對立加深，這份協定的前景已經黯淡無光。即使協定最終得以勉強續簽，其實質內容也將大不如前。畢竟，當兩國已經不再是朋友，而是陌生人，甚至是潛在的敵人，任何形式的合作都會變得步履維艱。

（作者為商）

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