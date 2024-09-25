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自由廣場》談國小冠軍游泳隊集體出走

2024/09/25 05:30

◎ 張惠博

泰和國小游泳隊在彰化縣長盃游泳錦標賽拿下22金、5銀、5銅的亮眼成績，其中國小高年級男生組奪12金、中年級男生組包辦10金，且分獲高年級、中年級男生團體組第一名。但比賽後教練團就離職、12名選手跟著轉學，泰和國小楊教練說，八年來帶領泳隊，從默默無名躍為常勝軍，但黑函不斷，風風雨雨，她累了。

泰和國小盧校長則說，學校因接到檢舉，九月初依規定成立校園事件處理委員會調查，釐清事實，但教練及部分家長不能接受，校方盡力挽回，也無法改變他們的決定，令人遺憾。彰化縣政府教育處及多位民代介入協調，亦無法平息風波。

維持一個游泳隊本就不容易，除了游泳池，還須支付教練費及其他必要支出，費用都由家長自行籌措，家長與教練都以培養小選手為共同目標，彼此信賴度高於學校，自不在話下。經由這次出走事件，建議各級政府公部門或學校，針對已有出色成績的校隊或社團，提供實質支持。一來，可及早培養人才，二來，學校也可因提供經費支援，而獲得介入選手訓練與成長過程的空間。反之，若學校完全沒有提供經費支持，悉數仰賴家長自行籌措，導致小選手的訓練與比賽，完全交由家長與教練主導，自然不易有主導權。

偶見社區棒球隊，強調親子棒球，父母陪小孩參加，孩子是隊員，父母即是隊爸隊媽，職司後勤支援與球隊訓練，親子關係自然緊密。經由棒球的媒介，親子產生很多話題與機會教育，比賽輸贏不再是唯一目標。因此，國小開始參加球隊或社團，進入國中仍繼續，國中畢業，更捨不得分開，相約繼續邁進，運動與社團已成為生活或人生的一部份，這才是根本價值。

（作者是前彰化師範大學校長）

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