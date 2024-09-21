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自由廣場》日本議會的雙重監督機制

2024/09/21 05:30

◎ 高佳芳

日本兵庫縣議會新會期，於九月十九日開議之際，就對齋藤元彥知事「索取特產品」和「職權霸凌」的糗事，提出「不信任案」，當天下午經「全體出席議員議決通過」。知事須在十天內解散議會，如未做出決定，即自動失職。

齋藤知事是由維新和自民黨推薦出馬於二○二一年當選，後來被內部告發霸凌部屬、交代部屬向縣內廠商索取特產品，帶回家享用等糗事，吹哨者卻遭解職後自殺，輿論為之譁然。縣議會今年六月根據地方自治條例一百條，組成俗稱「百條委員會」的特別委員會調查。該委員會擁有「必要時得要求選舉人及其他關係人出面接受調查或做證，並提出紀錄等的「調查權」。若無正當理由拒絕或偽證時，依規定處以六個月以下監禁刑或十萬日圓罰款。

「百條委員會」擁有近似「國會調查權」的調查權，調查行政人員的嫌疑罪證等，如屬實，得向司法機關提出告訴。這次調查期間，維新和自民黨兵庫縣黨團請齋藤知事辭職重選，但知事不接受，議會遂再依憲法六九條規定「地方公共團體的議會，對首長通過決議時，首長十日內若不解散議會，首長自動失職。」的規定提出不信任案。然而，雖然解散議會保留知事職位，議會五十天內須辦選舉組成新議會，若再提出不信任案，此時經半數以上出席議員通過，知事即刻失職。

日本議會這種雙重監督機制、地方首長選舉可接受一個以上政黨推薦，施政無政治色彩等，可了解日本地方自治成熟，值得台灣借鏡。

（作者是日本天理大學語言教室台灣華語講師）

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