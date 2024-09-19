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自由廣場》《國土法》實施在即，縣府何用？縣民何辜？

2024/09/19 05:30

◎ 林文彬

《國土計畫法》實施在即，雲縣府卻藉機卸責，把責任、過失（把《國土法》講得無一是處）通通推給中央，誠屬縣府何用，縣民何辜？

這種毫無擔當的作法，根本劃錯重點，抱錯大腿，政治也不正確，因為《國土法》是在馬英九主政時代通過，其中版本甚至還有張嘉郡委員當時的聯署，包括訂定三十八條的高額檢舉獎金，且額度之高，可重罰一百五十萬元至五百萬元等，怎不為自己當時的立法、聯署而道歉？更只會讓人覺得，去了中國回來，就只會亂。

此外，縣府此時計較別縣的「農一」劃得較少，雲林卻為十倍之多，這意思是，二○○○年當別縣改以「一般農地」時，時任雲林縣長的張榮味怎麼沒有注意，而未為農民爭取權益？等到二○二一年由張麗善當縣長，她送出的二階版本，迄今已有三年之久，如今已經要進入三階，明年實施了，才在大唱民粹的『哭調仔』，把責任通通推給中央，這樣會不會太瞎？

其實，從過去、現在到未來，只要不犯法，亦即不逾越自己的土地權力行使範圍，未來的《國土法》或現在的《區劃法》，都無損於人民的土地財產權益。何況當時的立法旨意也是為因應氣候變遷、國土安全，以及經濟發展、生態保育等需求而作通盤規劃。但如今，明明是始作俑者的中國國民黨，反而拿這些理由攻擊執政黨，根本就是換了位置就換了腦袋，令人啼笑皆非。

其中更荒腔走板地提出包括農一、二的定義；廢除檢舉獎金；提高農地建蔽率、容積率等，這些其實原本都是二○一五年馬英九時代的主張（亦無農業權的對地補償），如今提案根本就是打臉自己。整體而言，完全就是在規劃期間未努力宣導、通知、作業、溝通，未取得鄉鎮、縣民意見共識，現在不及交「試卷」（原訂六月三十日規定要遞送各縣市的新版本）了，又厚顏的喊「試卷」不知如何填寫，且利用民粹誤導民眾，以推諉卸責。國家有這般推脫責任的縣府，必須為民叫屈，雲林有這樣被行政怠惰的公務員耍得團團轉的縣府，那落伍跟不上時代就是宿命了。

（作者為雲林縣議員、著有《78項議政白皮書》）

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