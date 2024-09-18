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自由廣場》莫讓警察赤手空拳去打詐

2024/09/18 05:30

◎ 林書立

立法院新會期即將開議，部分立委面對識詐宣導預算大幅增加，提出許多質疑，甚至以為這些預算是為了美化施政、粉飾太平，編列來討好媒體，這種角度其實忽略了文官體系打詐的勇氣與決心，君不見，網路充斥詐欺廣告，騙投資、騙感情、騙購物、騙個資的廣告可謂鋪天蓋地，全國每年網路廣告高達六百億元、全般廣告約一千一百億，面對巨大規模的市場，政府二．四億的反詐欺預算真是滄海一粟，用這些有限預算能否成功喚起全民防詐警覺，極具挑戰。

賴總統已下達打詐視同作戰，但我們打詐經費，難與詐欺集團抗衡，去年刑事警察局僅查獲的一個詐欺集團，就發現其投放廣告金額竟高達二．五億元，且詐欺集團一向採用最新科技設備來躲避偵查，打擊詐欺這場戰役，對戰雙方的軍費懸殊。刑事警察局為了喚起全民關注，主動拋出採用最接近真實數據的「打詐儀錶板」，每日公布最新詐欺數據，若以該數據顯示的每日損失約四億元推估，每年詐欺造成的財損將高達一千二百億元。

為此，刑事警察局另依詐欺集團手段分析法律的不足與政府治理缺口，推出通過俗稱打詐專法的詐欺犯罪危害防制條例，提高刑責到十二年有期徒刑，針對充滿詐欺廣告的網路與社群平台，更推動修法，要求具一定規模的網路廣告平台業者必須類落地，配合台灣防詐，同時要求網路廣告平台刊登或推播的廣告，不得有涉及詐欺的內容，違反情節嚴重者可「降低流量」甚至「封網」。盼藉由修法加強打詐手段，搭配快速密集揭露最新詐欺手法的宣導模式，有效嚇阻詐騙集團。

從刑事警察局最近公布的「打詐儀錶板」，就可清楚證明，警察機關編列經費根本不是為了美化政府施政，刑事局主導的打詐，是以專業、科技與理性務實態度進行，基於全球詐欺手法不斷翻新，跨國危害越來越深，我們有責任提供最新反詐欺手法，喚醒國人注意提高警覺，儘快武裝起民眾的防詐意識，支持識詐主責機關所編列的反詐宣導警示經費，才能擁有武器對抗詐團，千萬別讓警察機關赤手空拳去打詐。

（作者是現職員警）

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