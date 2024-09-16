自由廣場》駁斥蘇起投降主義謬論

◎ 盧正邦

前陸委會主委蘇起最近公開談話，其中稱︰ 一、台灣百分之百靠向美國，切斷所有對中溝通管道，加速中國統一台灣的意志。二、台灣GDP只有中國的四％，按目前中國的經濟成長率，只要一年就可以產出一個台灣，所以對台灣的關注已不如從前，而是目標對準美國。三、應降低台灣在美中關係中的角色，讓美中進行策略對話是避免台灣被武統的唯一方法。

這三個論點出自儼然為藍營理論大師蘇起之口，根本沒有掌握到台海形勢的緊要處，有必要對之駁斥，以正視聽。

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七十多年來台海兩岸之所以對峙，根源在於自由向專制的對抗，這是最高的價值指導因素。現實主義者如蘇起無視於此，故而謬論迭起。而台灣之所以能自由佇立至今，非因有美國護衛無以為之，過去如此，將來亦如此，台灣靠向美國乃理所當然。靠就是靠，不靠是不靠，並非可用百分之幾來度量的。

蘇起強調中國大、台灣小，又是出自膚淺狹隘的現實主義，不知世事總存在多可能性，非可簡單而論斷，最好例子莫過是波羅的海三小國之能成功抗拒強鄰俄國。依當今世界態勢，和平而非武力解決問題已成共識，中國受制於此自不例外，台灣大應摒棄蘇起之流的失敗主義影響，抱持樂觀精神，積極爭取對自己更有利的地位。

論及台海兩岸的溝通，完全不是台灣一方要切斷，純粹是因為中國堅持溝通的先决條件是要台灣承認所謂「一中原則」，其後果即是遲早要接受其統治，沒有其他可能。

台灣怎可能退此一步，為溝通而走向淪喪多年抱持珍貴的自由？而中國是否加速統一台灣的意志與否，完全不取决於台灣，除非台灣自願投降，讓中國一蹴而成「統一」台灣。

最後，蘇起說台灣應自求降低在美中關係的角色，而且說唯有這樣做才能避免被武統，如此荒謬無比的說法。若美國對中策略不顧及台灣，則美國怎運作其影響力來護衛台灣？相反，台灣應加強與美國關係，共守同一陣線，更有力的防阻中國。

（作者為美國律師）

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