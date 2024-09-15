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自由廣場》前進菲國攬才 產官學共創三贏

2024/09/15 05:30

◎ 陳信文

日前參加經濟部產發署半導體東南亞攬才團，前往菲律賓多所大學參訪。一同前往的學校除清大外，還有台大、成大及陽明交大，半導體工業則有日月光、聯電等多家公司。行程安排及聯絡都由產發署委託資策會安排。此次參訪的學校有菲律賓大學、菲律賓科技大學與往馬普阿大學，都是菲國很好的學校。活動內容包含了單位簡介、及學生與畢業生的面談。

依據外交部網站資料，菲律賓由超過七千個島嶼組成，分為呂宋、未獅耶及民答那峨等三大群島。面積卅二萬平方公里，最北島嶼距台灣南端僅五十二點八公里。台灣到首都馬尼拉的飛行時間不到二個小時。菲律賓人口一億一千九百萬人，近年來都維持著每年將近百分之一點五的人口成長，是一個人口紅利備受矚目的國家，當然也是重要的攬才對象國家。

台灣的大學辦學績效良好，與東南亞的一流大學來往密切。東南亞也是目前台灣的大學，外籍生最主要的來源地區。台灣的半導體產業蓬勃發展，在全世界負有盛名。東南亞是重要的市場、生產基地，也是移工主要來源。此次的攬才活動，透過主辦單位資策會的良好宣傳、加上半導體產業與重要大學的聯手支持，對當地學生很具有吸引力，所以出席非常踴躍。

大學與業界都需好的人才。政府挑選合適國家為攬才對象，整合業界與大學一起努力的模式，是非常好的海外攬才進階版作法。充分發揮台灣在這方面的共同優勢，提供海外人才非常具吸引力的想像空間，幫台灣的大學與業界，爭取到人才活水，是政府重要的成就，經濟部產發署推動大學與產業異業結合攬才活動，為大學、產業與政府共創三贏，非常值得鼓勵與推廣。

（作者為清大講座教授）

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