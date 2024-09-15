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評論 > 言論 > 自由共和國

自由共和國》曾進發／上山採藥

2024/09/15 05:30

攝于南投合歡山（曾進發作品）攝于南投合歡山（曾進發作品）

曾進發／攝影詩人

攝于南投合歡山（曾進發作品）攝于南投合歡山（曾進發作品）

我穿梭合歡山採集靈藥治療文明創傷

這兒有圓柏雲海杜鵑與浩瀚的星空

匍匐前進的冷風宛如冰作的匕首

從箭竹林大草原吹向箭竹林大草原

我在合歡山採集靈藥治療文明創傷

品嚐清風啜飲露水飽餐雲海吞吐星辰

暗空公園靜夜裡

將往事包袱打開好好的再翻閱一遍

如果你正前往合歡山上山採藥

請記得對愛你的人說句我愛你

暫時把文明的噪音關掉

這兒有圓柏雲海杜鵑與浩瀚的星空

自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉

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