自由共和國》曾進發／上山採藥

攝于南投合歡山（曾進發作品）
攝于南投合歡山（曾進發作品）
我穿梭合歡山採集靈藥治療文明創傷
這兒有圓柏雲海杜鵑與浩瀚的星空
匍匐前進的冷風宛如冰作的匕首
從箭竹林大草原吹向箭竹林大草原
我在合歡山採集靈藥治療文明創傷
品嚐清風啜飲露水飽餐雲海吞吐星辰
暗空公園靜夜裡
將往事包袱打開好好的再翻閱一遍
如果你正前往合歡山上山採藥
請記得對愛你的人說句我愛你
暫時把文明的噪音關掉
這兒有圓柏雲海杜鵑與浩瀚的星空
自由共和國#曾進發#攝影#詩〈/spa n〉
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