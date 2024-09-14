自由廣場》歐盟多國捍衛台海航行自由

◎ 張孟仁

距上次通過台海已有廿二年的德國軍艦，終於在九月十三日清晨現身穿越海峽中線，證實了「明鏡周刊」的爆料，也驗證德國外長五月訪紐西蘭時所透露:這艘軍艦不排除穿越台灣海峽。稍早之前，義大利、德國、法國海軍紛紛東來，與日本、澳洲在東海域實施聯合訓練，義大利航母「加富爾」號更是首次停靠橫須賀基地。據義大利防長說法，此欲彰顯義大利呼應歐盟的印太戰略，同時加深與日本的國防合作，捍衛航行自由。

數週來，美國和加拿大等國軍艦紛紛通過台灣海峽，歐盟方面先有法國於去年四月、荷蘭在今年五月通過台海，現在輪到德國，其他歐盟成員國則與日本、澳洲等聯合訓練，透露出歐盟捍衛台海和平的意圖。對於以貿易安身立命的歐洲多國而言，促進印太地區穩定及確保此地區航行自由，在在牽涉到經濟安全與國家命脈，畢竟有四成的貿易會經過亞洲海域。

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八月十九日，德國海軍少將接受路透社訪問時說，正等待柏林命令決定九月是否穿越台海，如今成真。德國無畏激怒她非常在意的大中國市場，透露出幾個意涵：其一是與意念相近的夥伴們站在一起、積極維護基於規則的秩序、和平解決領土衝突及航道自由。第二，德國於二○二○年制訂印太戰略；二○二三年七月制訂中國戰略，如今積極與日本展開軍事合作並大無畏通過台海，特別是當前「紅綠燈聯盟」在國內選舉失利之際，應專注於內政的情況下，仍下令通過台海（可能惹惱北京），意味著德國願意分散風險，視台海穩定為要務之一，而不只是依賴單一市場。其三，美國揭露俄中的軍民兩用武器流通及北京支持伊朗，都是德國憂心的癥結點。最後，重商的德國其勇氣當然來自不願落後歐盟其他成員國的亞太布局。

歐盟及成員國前進亞洲，動作頻頻，針對潛在衝突畫出紅線，歐盟透過攜手日、韓、北約及G7的悄悄布局。話說，若只有少數國家通過台海，自然擔心會遭報復，反之，多數為之即成大勢。近期訪台的歐洲團大幅提升，期待台積電的德國廠及台捷協商中的緊密合作，能把台灣的重要性擴溢至其他歐盟成員國。台灣是歐盟分散風險的另一選擇，誠如歐盟印太戰略把台灣視為重要的合作夥伴。

（作者是輔大義語系副教授兼系主任、外交暨國際事務學程召集人）

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