社論》參與聯合國 朝野要齊力

第七十九屆聯合國大會十日在紐約聯合國總部開議，本月下旬將進行總辯論。今年聯大總辯論主題為「不遺漏任何人：共同促進當前及未來世代的和平、永續發展及人類尊嚴」。其中，巴勒斯坦代表在聯大開議的當天，與其他會員國一同入席，雖還不是聯合國正式會員國，但已是巴勒斯坦所獲新權利。至於台灣，仍在中國的阻撓之下，被排除在聯合國大門之外。我們了解，進入聯合國是一項長期議題，另外也必然受到國際情勢的影響，這些年來，美國為主的民主國家已視中國為最大的戰略競爭者，並支持台灣有更多國際參與。在這外交戰場，機會與挑戰均具，最重要的是，朝野必須齊力發聲，展現最大的團結力量。

台灣自民主化以來，歷經政黨輪替執政，但在推動參與聯合國案，儘管訴求有別，也都是年度重要的外交工作。例如李登輝總統主政期間，曾透過我們邦交國向聯大提案要求設立特別委員會，就中華民國被排除於聯合國之外，無法正常參與國際活動的特殊情況，廣泛而深入地進行研究。民進黨首次執政時，當時扁政府亦曾首次以台灣名義申請加入聯合國，該年兩造激烈辯論，發言國家多達一四○國，雖然叩關失敗，卻是我案首度在聯大全會獲得全面、公開且充分的討論。傾中馬政府上台後，外交趨於低調，訴求和策略僅以促請國際社會支持我國有意義參與聯合國的「專門機構」為目標。民進黨二度執政後，蔡政府也恢復直攻聯合國參與，加上國際更重視台灣，當時美國駐聯合國大使還與我們駐紐約辦事處處長餐敘，正面的訊號，被外媒形容「歷史性會議」，並稱美國在推動台灣重返聯合國。

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美國在聯合國議題挺台，中國則用法律戰繼續阻礙我們的參與。包括二○二二年中國外長王毅在聯合國大會，蓄意錯誤解釋聯大第二七五八號決議，對台灣主權與所謂「一個中國原則」掛鉤，製造台灣隸屬於中華人民共和國的假象，這並成為北京拉攏其他國家打壓台灣的主要論述。一九七一年聯大通過第二七五八號決議，只處理了中國在聯合國的代表權，隻字未提台灣，也未授權中華人民共和國在聯合國體系代表台灣，更未提及台灣是其一部分。中國持續刻意對聯大歷史文件作出扭曲錯誤的政治性詮釋，也是藉此遮掩在台海挑釁作為。進一步言，北京用法律戰，來合理化軍事上步步進逼，這嚴重衝擊區域的和平與穩定。環環相扣，美國等民主盟邦為維持第一島鏈的安全情勢，防堵威權擴張，更聚焦我們的國際參與與外交活動。這也關係到民主與專制的消長與比拚。

近年我們出現外交危機，美國等國同視為警訊。二○一九年轉向中國的南太島國索羅門群島，當年斷交前數月，時任美國副國安顧問與我們的外次曾「同框」現身當地，台美合力是不言而喻。台索斷交，讓美國更重視對太平洋地區的經營。為避免中國勢力滲透，今年四月在美國的主導下，台灣首度參與美、澳、日等國，協助我國邦交國吐瓦魯建設海底網路電纜。上月底才剛落幕的「太平洋島國論壇」，中共利用已與台灣斷交的諾魯來干擾我方參與，美國等國則是積極維護，讓台灣能夠繼續與會。針對在南美洲唯一的邦交據點巴拉圭，我們推動科技業前往投資進行「榮邦」外交，包括美日等國也助台鞏固。過去台灣的邦交國，多由我們單方面經營，現在部分友邦因具戰略價值，往往能看到美國等民主國家的投入角色。

為了反制北京擴大扭曲第二七五八號決議的法律戰攻勢，外界亦看到美國「參戰」助台。今年五月由美國國務院亞太副助卿藍墨客清楚陳述美國對該決議的立場，包括認定該決議不支持、不等同，也未反映中國的「一中原則」，另也未排除台灣有意義參與聯合國體系及其他多邊組織。六月間兩位訪台的美國國務院副助卿，向二十多國駐台外交官員就此說明，強化民主國家的共識。為呼應外部情勢，賴清德政府推動今年聯合國案，也以駁斥聯大第二七五八號決議遭扭曲及誤用為主要訴求。外交部長林佳龍這段時間密集投稿外媒，環繞相同主題。本月下旬立法院將開議，民進黨團也籲朝野共同通過聲明，齊力喊出聯大第二七五八號決議不涉及台灣。至於此舉引來舔中媒體與政客的叫囂反對，反映出台美在聯合國議題攜手同調，北京已感芒刺在背而極盡破壞。

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