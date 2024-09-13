自由廣場》柯涉貪啟示 公務倫理不容失序

◎ 吳榮鎭

公務倫理是公務員施政的價值選擇及行為準繩，是公務員應該掌握的職務分際，應當遵守的行為規範，包括「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」等核心價值。京華城弊案延燒迄今，由於特定政黨、媒體、網紅的不當介入，導向政治迫害。未見反思：柯市府公務倫理失序，才是京華城弊案的元凶。

第一、口德不足，言而無信。台灣的「三好運動」是做好事、說好話、存好心。市長是市民的大家長，是學子的上位老師，無論何時何地，說話須合宜，以免對社會價值觀及市政倫理造成負面影響。柯在八年市長任內，社會的共通評價是：言而無信、口舌犀利，口德不足。在網紅「呱吉」的直播節目，柯被問到在直播中說髒話是否為不良示範？柯沒回答，卻說他平常講得更多。尤其，他在公開場合辱罵下屬智商低、以苛薄言詞對待部屬的案例，不勝枚舉，幾可編成「髒話全集」。

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第二、個性專斷，與部屬關係緊張。柯在市府八年與下屬衝突不斷，各局處主動或被動辭官的正副級首長多達一一三位，在台灣地方自治史上恐為僅見。有辭職者發表千字文，自述任職期間如過河卒子、四面楚歌，依然咬緊牙關匍匐前進；有人痛批柯將專業踐踏腳下，自己只得靠心理諮商才能走出來。柯渾然不知，必須和屬下建立互信互助的夥伴關係，才能推動政策以達實際效果，而非依恃官威與專斷。

第三、人生價值觀丕變，說謊挑戰律法。柯說過「人生的榮華富貴不過是一坨大便」。如今，他可能栽在沈慶京的那坨大便上。前北市府都發局長林洲民出面證實，自二○一六年起，他多次在議會答詢市議員應曉薇時，主張京華城案必須連同西北角一起開發，才可能有五六○%的容積率。林不只在備忘錄註明，也在晨會公開提醒，若依應曉薇方式，恐須負起圖利的法律責任，相關內簽市府都有紀錄，並定時向市長報告進度，另以文字上呈市長室，提醒推動過程須守法，相關單位要秉公處理。市議員許淑華也提示一份公文，該公文對京華案脈絡交代詳細，柯親自蓋章核示。該公文第四點，將每一次會議的時間、與會者、決議、判決，詳實羅列。京華城弊案爆發，柯卻兩手一攤說：我都不知道。教人如何相信？（作者是大學教師）

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