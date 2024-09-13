晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
評論 > 投書

自由廣場》柯涉貪啟示 公務倫理不容失序

2024/09/13 05:30

◎ 吳榮鎭

公務倫理是公務員施政的價值選擇及行為準繩，是公務員應該掌握的職務分際，應當遵守的行為規範，包括「廉正、忠誠、專業、效能、關懷」等核心價值。京華城弊案延燒迄今，由於特定政黨、媒體、網紅的不當介入，導向政治迫害。未見反思：柯市府公務倫理失序，才是京華城弊案的元凶。

第一、口德不足，言而無信。台灣的「三好運動」是做好事、說好話、存好心。市長是市民的大家長，是學子的上位老師，無論何時何地，說話須合宜，以免對社會價值觀及市政倫理造成負面影響。柯在八年市長任內，社會的共通評價是：言而無信、口舌犀利，口德不足。在網紅「呱吉」的直播節目，柯被問到在直播中說髒話是否為不良示範？柯沒回答，卻說他平常講得更多。尤其，他在公開場合辱罵下屬智商低、以苛薄言詞對待部屬的案例，不勝枚舉，幾可編成「髒話全集」。

第二、個性專斷，與部屬關係緊張。柯在市府八年與下屬衝突不斷，各局處主動或被動辭官的正副級首長多達一一三位，在台灣地方自治史上恐為僅見。有辭職者發表千字文，自述任職期間如過河卒子、四面楚歌，依然咬緊牙關匍匐前進；有人痛批柯將專業踐踏腳下，自己只得靠心理諮商才能走出來。柯渾然不知，必須和屬下建立互信互助的夥伴關係，才能推動政策以達實際效果，而非依恃官威與專斷。

第三、人生價值觀丕變，說謊挑戰律法。柯說過「人生的榮華富貴不過是一坨大便」。如今，他可能栽在沈慶京的那坨大便上。前北市府都發局長林洲民出面證實，自二○一六年起，他多次在議會答詢市議員應曉薇時，主張京華城案必須連同西北角一起開發，才可能有五六○%的容積率。林不只在備忘錄註明，也在晨會公開提醒，若依應曉薇方式，恐須負起圖利的法律責任，相關內簽市府都有紀錄，並定時向市長報告進度，另以文字上呈市長室，提醒推動過程須守法，相關單位要秉公處理。市議員許淑華也提示一份公文，該公文對京華案脈絡交代詳細，柯親自蓋章核示。該公文第四點，將每一次會議的時間、與會者、決議、判決，詳實羅列。京華城弊案爆發，柯卻兩手一攤說：我都不知道。教人如何相信？（作者是大學教師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 社群 投書