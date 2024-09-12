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自由廣場》考試院看守期 福國利民為先 三人院會暫過渡

2024/09/12 05:30

◎ 熊忠勇

隨著第十三屆考試院在二○二四年八月卅一日屆滿，但立法院尚未審查及通過總統提名的第十四屆考試院人選，考試院自九月一日起進入了看守期。這是憲政史上從未出現過的情況。為了應對此困境，考試院提出權宜之計，允許緊急必要事項，可由考選部長、銓敘部長及保訓會主委三人召開院會處理，卻引來違憲疑慮。

作為憲定機關，考試院的運作應由正副院長及考試委員這些憲定職務共同合議。那麼，當這些職位出缺時，考試院究竟該選擇停開院會，還是由剩下的三位院會成員，以三人院會的形式繼續運作？

九月五日，考試院在看守期召開首場會議，通過了高普考試增額錄取一九二○名。根據《典試法》，這件事必須向考試院會議報告。如果停開院會，那麼這一九二○位考生將失去錄取資格，國家機關也無法補足這些職缺。進一步而言，所有國家考試，包括高普考、律師考試、醫師考試等，如果全都停辦，結果將極其嚴重：考生失去參加國家考試及服公職的機會，政府機構人力不足，醫療、法律等專業領域無法補充新血，受害的是全民。

反之，若採三人院會，雖遭批評「違憲」且「缺乏正當性」，但從現實角度來看，有其他更好的選擇嗎？根據《典試法》，國家考試的舉辦及錄取名額都無法繞過考試院會議。考試院作為超然獨立的憲定機構，確保考試的公平性及公正性，這是國家考試制度得以維持人民信任的關鍵所在。

選擇停開院會固然簡單，但由而引發的禍患，諸如無法進行考試、機關無法補人，終究須由社會和政府共同承擔。就算考試院是依法行政，但傷害一旦形成，將永難彌補。

至於三人院會，確實不正常，它若取代常態性的院會，決定重要考銓政策及法案，自是違憲而不可接受。但若限定在處理影響人民權益、社會公益的緊急必要事項，且在事後追認，那麼這已是當下較佳的解決方案。

「停開院會或三人院會」兩者皆有缺失。在無可選擇之下，考試院選擇了後者。儘管有違憲爭議，但這是基於維護更大的社會公益而做的不得已選擇。欲根本解決此一僵局，端賴朝野政黨儘速處理考試院第十四屆人選。

（作者是資深公務人員、大學兼任教師）

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