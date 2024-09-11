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自由廣場》如何防制縣市首長貪污?

2024/09/11 05:30

◎ 王昱培

近年相繼有縣市首長涉貪涉弊，或起訴或判刑或羈押或交保，顯示地方民選首長及企業防貪機制亟待完善。

首先，柯文哲案與鄭文燦案，兩案顯示民選地方首長權限過大，上下其手空間甚多，加上監督機制不完善，致難防堵首長涉貪。學者Robert Klitgaard 曾提出一個貪腐公式，即貪腐（corruption）＝獨占權力（monopoly)＋裁量(discretion）－課責（accountability），意即貪腐的產生，係源於獨占的權力加上過度裁量，卻欠缺有效的課責機制。依此公式觀之，若要有效防杜地方民選首長濫權貪腐，應強化地方政府的會計、政風單位的內部監督機制，增進地方議會的外部制衡效能，以約束地方首長的裁量權限，並增設課責首長的機制。

另外，柯鄭兩案均出現企業涉嫌行賄公務員之貪腐行為，可見推動私部門反貪措施至關重要，法務部目前已設置評核公務機關廉能治理成效的「透明晶質獎」，此獎項不妨考慮開放企業參與，透過外部專家學者評核企業的資訊透明與防貪成效，成效卓著之企業可獲政府頒發企業廉能治理認證，藉此樹立標竿學習楷模，帶動企業效法，形塑企業廉潔文化。

（作者是文字工作者）

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