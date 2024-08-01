新聞線上》三黨面對貪瀆案的強烈對比

最近有四件政治人物的貪瀆案受到關注，選民都知道，政治人物走向腐敗，是民主體制的警鐘，政黨對於貪瀆案件的態度，則是攸關政黨政治的未來發展。（資料照）

記者陳杉榮

最近有四件政治人物的貪瀆案受到關注，前行政院副院長鄭文燦因桃園市長任內土地重劃案涉嫌收賄羈押禁見，新竹縣長楊文科涉嫌在竹北「天坑案」護航廠商，依貪污圖利罪起訴，新竹市長高虹安詐領助理費一審判決七年四月有期徒刑，國民黨立委顏寬恒詐領助理費一審判刑七年十月。選民都知道，政治人物走向腐敗，是民主體制的警鐘，政黨對於貪瀆案件的態度，則是攸關政黨政治的未來發展。

簡單的說，鄭文燦、楊文科、高虹安和顏寬恒，他們是受到冤屈或是罪有應得，刑事訴訟有三級三審的「審級救濟」，這些被告可透過訴訟程序為自己辯護，旁人無須費心。但台灣有個弔詭之處，政黨和政客經常罔顧「無罪推定原則」的審級救濟意旨，拿無罪推定作為自我辯護，把政黨自律和政治道德棄置一旁。觀察這四案發現，三大政黨對於貪瀆案件的態度，出現很大的落差。

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鄭文燦這位政壇前「大阿哥」涉貪的消息震撼政壇，民進黨主席賴清德第一時間斷然處置，公開強調「不分黨派，不問何人，只要涉及非法，檢調都應該查辦，勿枉勿縱」。賴還說，打詐、掃黑、肅貪，是政府重要的工作。鄭文燦羈押禁見後，民進黨處分停權三年。部分輿論和在野黨拿賴鄭關係大作文章，卻後繼乏力。民進黨立即和貪瀆案件劃清界線，一般人民的感覺是，這個政黨起碼還有是非。

楊文科起訴，顏寬恒判刑，國民黨主席朱立倫則是全力護短，無心也無意扭轉國民黨給人貪污腐敗的既定印象。楊文科起訴，朱立倫不僅未祭出黨紀，還強調法官一定會還楊清白。顏寬恒涉貪被判重刑，朱立倫按下黨紀不表，支持顏提出上訴，「重新找回清白」。過去馬英九時期，面對黨員貪瀆案件，經常震怒祭出黨紀，表達對廉能政治的重視，現在國民黨「不演了」，一旦國民黨員貪贓枉法，就攻擊司法有問題。

高虹安涉貪判刑則是一面照妖鏡，照理說，即使高虹安宣布退黨，作為新生政黨的台灣民眾黨，對於貪瀆案件應該是嚴厲聲討，深惡痛絕，可是面對高虹安貪瀆，民眾黨的墮落速度比搭電梯還要快，從黨主席柯文哲到民眾黨立委，不但不譴責貪污，還找盡歪理全力聲援，意思就是「高虹安只偷一塊錢，不是偷，怎麼能判刑」。內政部依法停止高虹安的市長職務，民眾黨的立委說停職「明顯違憲」，連這種毫無法律常識的話都說出口，真是慘不忍睹，令人為這個政黨感到悲哀！

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