自由廣場》罷不罷 自由意志 投票就對了！

◎ 蔡安泰

由於凱米颱風，台東縣成功鎮長罷免案似乎冷卻了不少，最近隨著八月三日投票日期逼近，話題逐漸回溫。

老實說，我在意的並非「罷免案是否成立」（就是誰當鎮長都無所謂的那種鎮民），而是「成功鎮長的罷免投票」無論結果如何，都將立下台灣社會地方基層民主實踐與驗證的典範！（全台灣都在看我們成功鎮民的意思，因為後續的基隆市長罷免案更經典）。

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既然此案已進到「投票決定是否罷免」的階段，謝鎮長只要號召支持者（選委會資料顯示，當時以二四七九票當選）走進投票所，以選票表達力挺就是最有力的宣示，也是保住鎮長職位，後續行使職權（甚至是連任）的堅強後盾。

令人不解的是，反罷免方竟提出「不投票」策略，讓投票結果只呈現罷免力道，卻看不到支持反罷的能量（若把投票贊成罷免以外的人都當作是自己的支持者也太阿Q了）。這種反民主的操作等於是拉低現任鎮長的信任度，也間接衝擊連任之路的氣勢。

傳言反罷方以不投票區隔出反對者（成功夜市的反罷宣傳員也這麼說），「去投票的人我們會把你記下來」，威脅意味十足，造成中立者反彈，為罷免方增添火種，這是反罷方所始料未及。

無論投票結果如何，罷免案的提出對現任鎮長是一記鞭策，我們樂見在鎮長帶領下有更積極的公所團隊為鄉親服務，也鼓勵成功鎮的鄉親實踐民主、珍惜選票，全國都在看，八月三日大力投出自己的意見，「罷不罷，按照你，投票就對了」，讓成功鎮成為臺灣社會基層民主典範！

（作者是退休教師，現任台東社大台語班講師）

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