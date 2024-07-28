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自由廣場》颱風過後 台灣繼續前行

2024/07/28 05:30

◎ 石棟鑫

受強颱凱米侵襲，根據中央氣象署資料，台灣從七月廿三日晚間海警開始，共發佈了廿三次大雷雨即時訊息，包括了廿次的致災性大雷雨。高雄多納林道降雨超過一千八百毫米、屏東尾寮山與嘉義奮起湖皆超過一千五百毫米、台南關山也達一千二百毫米以上；高屏南嘉的山區單日雨量幾乎跟二○○九年莫拉克颱風相近，甚至平地降雨也超過二○一○年凡那比颱風，實為近年影響台灣最嚴重的颱風。

山區降雨 勘比莫拉克颱風

面對如此劇烈的降雨，部分區域排水系統早已失靈，甚至滯洪池也都變成大型蓄水池，在追究淹水責任之前，必須先從滯洪系統的運作談起，滯洪池主要功能是協助削減洪峰與延遲洪水到達時間，透過排蓄水操作，爭取到與洪水並存的時間與空間，以降低水患影響；因此，區域排水的滯洪池要與河川或排水系統串接，都市型滯洪池則要與都市排水系統或是下水道連通，並透過合適之操作以發揮效益。

但若是面對下游排水系統失靈時，滯洪池則難以發揮功能。但為何排水系統會失靈呢？則與設計標準有關，目前台灣除流經北市的淡水河採取二百年防洪標準外，其餘河川約以五十至一百年重現期為原則，而區域排水則在廿五年，下水道系統的保護標準為五年。

以北市雨水下水道為例，設計雨量是每小時七十八毫米，已是全台最高，然而凱米颱風帶來時雨量超過八十毫米的雨量站有近八十站，而高雄雨量站更逼近每小時一百毫米，面對如此極端降雨，實在沒有任何的排水系統可以負荷。

極端降雨 排水系統難負荷

難道在面對極端氣候影響，我們真的就要束手無策了嗎？好在台灣在經歷各種天然災害後，從產、官、學、到民眾，早已形成緊密的合作網，從防災整備到應變、從災害預警到研判、甚至土地管理到韌性提升，都已透過多元方式進行風險管理，治水思維也已從工程治理走向柔性管理。

然而面對極端氣候，政府仍應思考更積極作為：首先，治水工作應以整體流域水文的觀念推動，從流域中上游開始就開始分攤逕流量，並減少下游都市區域的負擔，相關工作是需要推動單位整併、檢討規範、最終達到流域總和管理的目的；再者，政府應該以都市永續發展的角度整合事權，提高水利管理單位位階，以淹水治理甚至水資源規劃的角度推動國土發展計畫，達到國家永續發展的目標。

凱米颱風已遠颺，大家回歸各自的生活，但大自然的反撲絕對不會就此停止，修正調整再出發吧，台灣加油！

（作者為陽明交大土木工程學系教授）

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