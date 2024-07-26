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自由廣場》本來就是台語

2024/07/26 05:30

◎ 王至劭

我出生於一九六二年，從小阿公阿嬤、阿爸阿母就說我們講的語言是台灣話，左鄰右舍也是這麼說，那時偶見穿軍裝的外省兵，他們講的話我完全聽不懂，長輩都說「他們講的是阿山話」，從沒聽過什麼閩南語這種說法。

我讀小四時就有了國語推行委員，班上由一位外省第二代女生擔任，她華語（北京話）很標準，常喊著「不可以講『台語』，講台語要罰錢！」，仍然沒聽說什麼「閩南語」。直到我國一，導師宣佈「政府在宣傳，以後不要說我們講的話是『台語』，要說是『閩南語』」，這才是第一次聽到「閩南語」的稱呼，接著透過老師不斷糾正，閩南語這種名稱才被定下來，這三個字根本是外來種，當年的國民黨政府強推它自有其政治意圖，本就應該根除才對。

約十年前，從上海搭高鐵到廈門，與一個廿歲小夥子並座，他住在廈門附近「會講廈門話、就是閩南語」，我用台語和他的閩南語溝通，大約百分之八十五很接近，勉強可通，但有百分之十五完全聽不懂，只好用華語解釋。例如，我說「我們台灣以前滿廿歲就要當兵」他聽不懂，我稍解釋他仍不懂，只好用華語解釋，他恍然大悟說「哦，參軍！」他的閩南語參軍我聽得懂，但我們台灣沒有人這樣講，類似例子很多，也有一些是完全不同。台語和閩南語是勉強可溝通的兩種不同語言，至少有百分之十五須用華語解釋，否則聽不懂。

他們自己也未必講什麼「閩南語」這種稱呼，反而較常說「廈門話」、「漳州話」、「泉州話」。

國民黨政權為了消除台灣人在台灣的主體性，故意把我們的台語改稱作閩南語，把我們的語言植接成中國的一種方言，讓台灣變成中國的一部分，就是要貶低台灣、服務政治啦！

所謂閩南，是指福建閩江以南，閩江的東邊是台灣海峽，台灣海峽的東邊是台灣。台灣人不是閩南人，台語也不是閩南語。事實上，台語混雜了不少平埔語、日語、日本外來語、荷蘭語、英語，比比皆是。

為了彰顯台灣本有多種母語，我們稱作台灣台語、簡稱台語，還有台灣客語、台灣阿美語、台灣泰雅語、台灣華語，如此稱呼既平等又正確，有何不對？除非是那些別有用心的統派學者、政治人物。

（作者是台聯政策顧問、工程主管）

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