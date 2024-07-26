自由廣場》颱風假本意是避災 非全民放假

◎ 蘇明通

地方縣市長因應凱米颱風來襲，連兩天宣布停止上班上課，相關族類嗨翻，事業主及按日按時計酬的點工只能苦笑。然後，有人批評這是全球唯一的颱風假，造成的經濟損失每天約兩百億台幣。

其實，外國也有因應暴雪、颶風、高溫而停止上班上課的相似情形，有些國家則因無特殊氣候而無類似措施，例如新加坡。由於停止上班上課之目的係為保障人民生命財產安全，一般人認同其必要性，只是偶而失準，小風小雨也放假，而遭批評。

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地方首長宣布停止上班上課的法源，是行政院人事總處主管的《天然災害停止上班及上課作業辦法》，實施對象其實是「各級機關及公私立學校」，實施時機是天然災害發生或有發生之虞時，且規定，因業務需要而須輪班輪值、參與救災或其他特殊職務者，都須照常出勤或酌留必要人力。至於經機關、學校首長指派出勤者，不適用本辦法之規定。

該辦法還特別規定，公營事業機構（如台電、中油）及其他性質特殊機構（如公立醫院、榮家），「準用」本辦法之規定，而非完全比照。至於民間企業的停止上班，則依勞動基準法或其他相關法令規定，由勞資雙方協商處理，其實不受地方首長宣布的拘束，只不過，資方常主動比照公家機關停止上班，以彰顯其為關懷照顧勞工的幸福企業。由此可見，地方首長宣布停止上班上課，並非全民放假，公私營企業本就可自行另訂因應措施。

至於造成的經濟損失是否真是每天約兩百億台幣，二○二三年全國國內生產毛額約廿三兆元，平均每天約六百三十億元，某些企業的生產活動確實會因而停止（例如工廠停工）或降低（例如工廠停掉部分產線），但不排除在恢復上班後趕工生產。另外，若以最近年度全國統一發票開立金額約八兆二千億元推估，則每天約二二五億元，颱風影響區域的金額一定會降低，不過颱風來襲前後的搶購、囤積、補貨買氣，反而會拉高相近數日之金額。是故，經濟損失每天約兩百億台幣，恐為短天數之推估，若拉長天數來看，未必如此。

不能只看颱風假的經濟損失，也要看因放假而減免發生的事故、死傷、財損，而這才是颱風假的真正本意，也是重中之重。

（作者為退休公務員）

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