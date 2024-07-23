自由廣場》台灣主權獨立 歐美不變的共識

◎ 林逸民

隨著拜登退選，美國民主黨陣營陷入不確定性，川普當選機率大增。川普日前發言表示「台灣應該支付我們（美國）國防費用」，台灣許多媒體「超譯」為「保護費」，引起民眾擔憂川普立場，甚至將台積電股價漲多回檔也怪罪此。

實際上，川普對台立場，根本不須猜測，因為川普已擔任過一屆美國總統，任內美國全面推翻先前曾試圖與中國交好的戰略模糊，進入戰略清晰對中國全面嚇阻的時代。台灣人應都記憶猶新，川普上任頭一件大事，就是電話直通蔡英文總統的「川蔡通話」。

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川普任內最具代表性的國務卿龐皮歐，人稱是最挺台的美國國務卿，先前特別前來參加賴總統的就職典禮，及出席個人擔任理事長的福和會所主辦的演講，那時龐皮歐曾透露，希望擔任國防部長，協助防禦台灣。

川普過去經商以及擔任電視節目主持，講話方式一向如此，他擅長「漫天喊價，就地還錢」把中國剋得死死的。對川普發言不應過度解讀，想要了解川普對當前台灣政策的想法，應該觀察他的重要政治選擇，例如：副總統人選。

范斯明確主張中國侵略台灣才是美國最大的威脅，范斯不支持烏克蘭，其原因是「給了烏克蘭一組愛國者飛彈，台灣就少了一組愛國者飛彈」，並非支持與專制妥協，是認定台灣的重要性遠遠大於烏克蘭，當川普選擇這樣的人選為副手，其心中想法不言可喻。

更重要的是，像美國這樣民主成熟的國家，有既定的國家戰略，並不會隨總統個人喜好任意改變，川普改為抗中保台，也並非完全任由川普意志，而是美國最佳戰略就是如此，因此川普敗選，拜登繼任後，還是繼續支持台灣主權，美國持續屢次說明聯合國第二七五八號決議與台灣無關，即賴總統所昭示的「台灣與中國互不隸屬」。

不僅美國，今年歐洲議會於廿月廿八日通過兩項歐盟國防外交政策年度報告，內容同樣強調台灣與中國互不隸屬，這是歐盟與美國的共同戰略決議，台灣主權獨立，不屬於中國，是民主自由世界的共識，堅若磐石。

誠如范斯所想，台灣是對抗人類最大威脅中國的第一線，中國入侵台灣將是世界最嚴重的危機，歐美民主陣營都必須，也一定會全力阻止，當然，台灣本身不能因此懈怠，世間的道理永遠是自助而後人助；但更無須慌慌張張，而是要有信心，背靠國際盟友，自身強化堅實國防。

尤其是面對中國這樣的專制極權國家，不僅是人類公敵，內部更是經濟與財政均崩潰、天災人禍，民怨四起，軍心渙散。台灣人民站穩腳步，捍衛自由民主價值，一點都不需畏懼。

（作者為福和會理事長、台灣聯合國協進會理事長）

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