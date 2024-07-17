自由廣場》對抗中國在亞太的金融滲透

◎ 方凱弘

中國的銀行業務在太平洋地區擴張迅速，尤其是在西方銀行逐漸退出的背景下更是如此。例如，在澳洲銀行宣佈撤出諾魯後，中國銀行（BoC）立即在該地區開設辦事處並與當地政府簽署合作協議。這種快速反應讓人不得不擔心中國在背後策劃的更大圖謀。

西方銀行撤退，部分原因是為了滿足日益嚴格的金融監管要求，卻導致太平洋島國開設美元計價的銀行帳戶變得更加困難，進而削弱其金融韌性。過去十年，太平洋地區的通匯往來銀行業務關係的下降速度是全球平均的兩倍，令人憂心。

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應對挑戰，美國和澳洲正採取行動，澳洲助理財長瓊斯表示，希望在銀行業務和國防領域都成為太平洋地區的首選合作夥伴，若有些國家的主要目標是促進自己國家利益，而非太平洋島國的利益，將令人擔憂。

美國財政部次長尼爾森則指出，美國意識到太平洋地區的經濟和戰略重要性，並致力於深化與盟友和夥伴的接觸與合作，以加強金融互聯互通、投資和融合。這些舉措無疑是為了對抗中國在該地區日益增強的影響力。

世界銀行和亞洲開發銀行（ADB）已在制定改善計畫，以解決太平洋島國的銀行去風險問題，這須要所有利益相關者的合作與支持。台灣也應積極參與，作為亞太地區的重要經濟體，台灣應利用自身金融實力和技術優勢，協助太平洋島國提升金融韌性。我們可提供技術支援，幫助建立健全的金融體系，並通過多邊合作平台，共同對抗外來勢力的滲透。

（作者是台北海洋科大助理教授）

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