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自由廣場》毒駕論罪 應逕行適用刑法

2024/07/15 05:30

◎ 林山姆

日前新北市黃姓男子施用喪屍毒品後駕車，深夜高速行駛，最後逆向衝撞警車，造成一員警殉職。

毒駕問題層出不窮，雖已立法禁止，但取締原就困難，加上吸毒屬於隱匿性行為，許多事件都事後從車禍中檢驗出來，毒駕造成的失控問題遠比酒駕更難處理，尤其是喪屍毒品，原屬於麻醉藥依托咪酯（或美托咪酯），多以電子菸彈提供電子菸族群，雖衛福部將於九月列為第三級毒品，但黑市早已賣翻，且菸彈讓人以為只是電子菸，不自覺成為毒犯，邊開車邊吸毒成為莫大的公共危險，要用誰的生命把毒駕攔下來，完全仰賴命運的青紅燈。

有關於「毒駕」事故報導，多於事故後檢測，即使依據統計資料，多數僅依交通行政裁罰，毒駕移送刑法公共危險罪的比例均不到十％，就因施用毒品即使發生交通事故，若無法證明「致不能安全駕駛」，將陷於具體危險犯的因果關係判斷問題，刑法一八五條之三修正時經多次討論仍難聚焦，決議採抽象危險犯立法體例，比照酒駕針對不同毒品設定標準值，然而毒駕的原因自由行為與酒駕性質完全不同，吸毒即違法，豈還能開車？本案若黃嫌僅使用依托米指，因衛福部公告毒品時效尚未完成，屆時適用新法將遭遇相當問題！

新興毒品不斷出現，公告品項腳步跟不上，產生諸多爭議，在遏阻毒駕對公共安全的危害政策考量上，應考慮毒駕的原因自由行為，遠較酒駕的原因自由行為惡性更重大，是極為嚴重侵害社會法益的公共危險行為。只要使用毒品而駕車，就應論以公共危險罪，若僅偏重於交通違規，將難收嚇阻之效。

值此毒駕造成嚴重公共安全危害之際，我們允宜重新研究相關法令之周妥性，嚴格實施「毒駕零容忍」，才能保障公共安全。

（作者為現職員警）

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