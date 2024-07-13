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自由廣場》那些兒科醫師都到哪裡去了？

2024/07/13 05:30

◎ 林應然

美國醫學雜誌(JAMA)2024年7月3日刊出一篇論文，標題印著「那些兒科醫師都到哪裡去了？」。篇頭開宗明義寫著：「如果你心愛的孩子需要兒科醫師來診治，但卻找不到時怎麼辦？」

顯然美國醫界近年兒科乏人問津，作者點出其中最重要原因—醫療保險對兒科醫師的給付過低。兒科醫療的特點是費工費時，因為孩童難以溝通合作，不少兒科醫師自嘲像獸醫，必須花費更多心力做診療，卻事倍而功半，但保險的給付往往跟成人相同，這是造成兒科醫師式微最大緣由。舉一例，預防注射在大人是輕而易舉的事，但對恐懼打針的兒童，卻有時難如登天，而保險給付卻是一樣，至於其他兒童相關處置亦同。

美國情況如此，台灣何嘗又不是如此！這些現實情況醫學生都看在眼裡，所以連台灣名氣響徹雲霄的台大兒科今年要招13位住院醫師，卻只招到6位，更不用說其他醫院的小兒科更沒有住院醫師應招了，招不到住院醫師的後果是，兒科主治醫師要親臨第一線值班，值班久了，主治醫師也嚷著要離職了，這就是為什麼最近彰基兒科一位高齡60餘的資深主治醫師，因要值班而高唱不如歸去的原因，也是為什麼前衛福部長薛瑞元大談10年後台灣的重症兒童要出國才能就醫的緣故。

現在健保的窘境愈來愈嚴重，兒科的困境更是走在前端，國家用總額框架住健保的支出，美其名為預算編列支出要固定，卻不知，事在人為，想解決困境自然會有各種辦法，不想解決問題當然也有各種理由，大有為的政府應該要正視此事，如果國民的健康，特別是孩子的健康不被重視，我們還有明天嗎？ 在該篇論文的篇尾，作者語重心長的結語說，雖然有健康的孩子不一定就有健康的成人，但沒有健康的孩子一定沒有健康的成人，能不引人深思嗎？期望當政者慎思明辨，當機立斷，進而改弦易轍。

（作者是中華民國基層醫療協會理事長）

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