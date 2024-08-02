自由廣場》Uber Eats併購foodpanda 致力於創多贏

（讀者提供）

◎ 李佳穎

在台灣營運八年之後，Uber Eats日前已宣布併購foodpanda台灣外送業務，此舉措重申我們持續深耕台灣市場與所有營運城市的長期承諾。

此併購案將結合Uber在全球經營高效平台的專長、foodpanda在台灣的綿密佈局和其與受歡迎的在地商家的合作。結合各自平台獨特的消費族群、商家及營運足跡，將有助於我們為消費者提供更多的選擇與更好的價格，為外送合作夥伴提供更多的接單機會，以及為商家合作夥伴帶來更多的訂單需求。這將促使Uber持續在這個龐大、快速成長、創新且競爭激烈的市場中提供最優異的服務。

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對於消費者而言，此併購案藉由將Uber Eats和foodpanda雙方的商家合作夥伴整合至一個平台，從而帶給消費者更多的商品選擇和最好的價格。消費者也將從結合了Uber Eats在台灣北部和主要城市所提供的較廣泛選擇，以及foodpanda在台灣南部和較小城市所擁有的相對優勢中獲益。此外，Uber Eats和foodpanda的結合能夠讓現在分別訂閱兩個在台灣倍受喜愛的平台會員方案的消費者，之後只需支付單一平台的會員訂閱費用。

對於外送合作夥伴而言，此併購案將推動外送訂單持續的快速成長，進而增加外送合作夥伴的接單機會。我們預期平台的結合能夠透過增加商家合作夥伴和消費者的數量，減少外送行程之間沒有經濟效益的待機時間，從而為外送合作夥伴帶來更高且可預測的收入。更高密度的商家合作夥伴與消費者也將使來自同一商家的多個訂單能夠合併成單一外送路線，同時也可以讓下一個商家的取餐點非常接近上一個取餐點及或送餐點，帶給外送合作夥伴更高效的連續外送體驗。整體而言，這表示外送合作夥伴有機會在每小時的上線時間中能夠獲得更多訂單，從而賺取更高的收入。

此併購案也將加速提升新的福利制度及保障擴及全台外送合作夥伴。Uber已經引領業界，成為目前全台唯一提供外送合作夥伴第三方責任險的平台。同時，我們致力於提升整體外送產業的標準，並攜手「台灣外送產業權益促進聯盟」倡議新法規框架，推動為外送合作夥伴設立最低報酬標準及其他權益與保障，同時保留其獨立承攬者的身分和維護其高度重視的自由彈性接單權益。

對於商家合作夥伴而言，此併購案將透過結合Uber Eats和foodpanda的消費者群體，促使訂單需求增加並提升營收。小型和家庭式經營的餐飲商家，甚至是傳統市場攤販也將從中受益，因為他們可以在平台上接觸到更多起初因與Uber Eats合作之知名大型餐飲品牌而加入平台的消費者，進而推廣自家的在地美味。

此併購案對於台灣的整體經濟效益也有十分顯著影響。這筆交易的規模、Uber在全球的品牌知名度，以及其作為領先美國科技公司的地位等因素，都進一步推升台灣成為國際亮點，有助於台灣持續努力吸引國際投資、提升全球知名度與國際社會連結。Uber決定大幅增加其對台灣的投資此一舉措，正是對台灣的國際長期投資吸引力，投下了堅定且具全球視野的信任票。一旦此併購案完成交易，這將會是台灣有史以來除半導體產業以外的最大國際併購案之一，它向全球投資者展示除了傳統上吸引外資的行業之外，台灣還有許多其他吸引國際投資的機會。

台灣擁有世界上最豐富的美食文化之一。對我們許多台灣人來說，飲食文化是生活中不可或缺的一部分。這種豐饒體現於多樣的傳統美食、各式國際美饌以及獨特的用餐方式上。正因如此，台灣成為了全球美食愛好者的旅遊熱點。其他國家的消費者在用餐方面遵循一種相對固定的模式，經常需要在三餐中選擇在家自己做飯或外出去餐廳用餐，但台灣的消費者不受限制，我們只需輕輕一滑手指，就能享受路邊小吃、餐車、食堂、便利商店、夜市，甚至是隱藏在巷弄中的米其林餐廳美食。

正因如此，造就了台灣龐大、不斷演變且成長迅速的餐飲市場。消費者藉由app獲得餐飲外送的消費型態迄今還只佔台灣整體餐飲外送版圖的一小部分，它們不僅彼此競爭，還要面對各式各樣的餐飲選擇。在Uber Eats，我們必須不斷努力，透過經濟實惠的價格、具吸引力的賺取收入機會、創新的功能以及高品質的服務，來提升對用戶的吸引力。即使交易完成後，這個市場依舊持續高度蓬勃發展和競爭，而Uber Eats也將繼續創新，每天努力不懈以因應不斷變化的挑戰，為我們的用戶提供一流的外送體驗。

此併購案是Uber深耕台灣的重要里程碑，但絕非終點線。隨著我們將邁入在台灣營運的第二個十年，此項重大的新投資展現出我們將持續致力為台灣所有消費者、外送合作夥伴和商家合作夥伴帶來最佳利益，創造多贏的承諾。

（作者是Uber Eats台灣總經理）

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