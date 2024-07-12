社論》廣義的打詐需涵蓋反制認知戰

我國年度漢光演習本月下旬展開，中共官媒如中央電視台等媒體社群，月初即鎖定發動認知作戰，除吹捧解放軍，主要扭曲炒作民進黨政府的演習是在擬定「逃跑計畫」。去年漢光演習，中國官媒也利用時任總統蔡英文出訪時下飛機的畫面，移花接木指稱漢光演習為蔡英文「逃命彩排」。內容固然很瞎，不值一駁。但我方亦關注這些錯假內容是否經台灣部分媒體與社群引用，並由境內協力者及網友傳播，以「在地」新聞或訊息形式，於內部大量擴散。

總統賴清德本週二在莒光園地節目與官兵談論精神戰力。他提及漢光演習是每年國軍最重要的演訓，在此之前國防部「精神戰力專案教育」，則為凝聚國軍的精神意志，也堅定保家衛國的信念。他強調中國的滲透和刺探不會停止，無論士兵、士官或軍官，無論志願役或義務役，都要強化保防工作，更要時刻警惕，注意自己資安，不要落入陷阱。總統的談話，說明國軍是中共主要情蒐與滲透對象，除了共諜案層出不窮，立委也揭露，近年網路平台頻繁出現針對國軍的利誘手法，例如只要秀出軍人證件進行投稿、貸款、甚至裸拍，就能獲得高額報酬。這背後顯有犯罪集團操弄，目的是脅迫國軍官兵，洩漏情資，還是一般性的社會詐騙，乃至兩者兼具，都有待進一步釐清。我們由此也看到，中共對台認知戰的滲透渠道，與社會詐騙管道，彼此已然交錯混雜。

請繼續往下閱讀...

美國前白宮副國安顧問博明上月在台北表示，中共對台灣進行包括心理戰、資訊戰、法律戰，抖音和中國社群平台小紅書就是中共的統戰工具。此外，中共官媒人民日報曾說，短影音平台可以做為心戰工具，用來贏得大眾的心，並操縱大眾心理，說明北京非常積極在這方面操作。國安局長蔡明彥於本週一同樣示警，社群軟體抖音、小紅書是爭議訊息散播主要平台，呼籲民眾應注意資安。事實上，「日刷抖音三百條」，成為部分民眾或年輕人使用習慣，不僅利於中共藉此發動認知作戰，也成為詐騙集團投餌釣魚的最佳平台。國安單位關注的反認知戰，警政單位進行的反詐騙，主要都聚焦在這類網路平台。高度的重疊性也正告訴我們，國安工作已非僅屬特定機關或人員。由於中共全面滲入台灣，不光是國軍本身，舉凡教育、農業、科技等，都可見中共滲透的斧鑿痕跡。換言之，我們部會都應要有國安思維與視野，並劃分責任區，若「事不關己」，就容易淪為破口。

從國安角度，認知作戰已模糊了一般理解的平戰分界，而被定位為「無煙硝的戰場」。面對中共伺機謀台，我們甚至可以說，在網路世界裡，戰爭早已開打。為了更積極因應與反制，我們須要有非常時期或戰時思維。民進黨政府曾於二○二二年推出的「數位中介服務法草案」，原希望參考歐盟「數位服務法」，藉由法規促使大型線上平台內容透明化，並要求網路平台負起「守門人」的監督責任，對服務內容及言論加以規範，建立安全可信賴的網路環境。這卻被在野方面指控是在限縮言論自由，加上該年進行縣市長選舉，執政團隊擔心政治後座力，法案無疾而終。但這兩年來利用網路平台的詐騙案件愈來愈嚴重，涉案人數多，受害人數多，牽涉金額多，面對「三多」，朝野終於願意合力來積極修法，回應人民企盼遏止網路詐欺問題，這固然是從社會治安的角度，但若能同時處理網路虛假言論，也有助於加強我們的國安維護。

立法院昨針對打詐法案進行朝野協商，盼能在本會期完成修法。其中特別加強網路廣告平台業者與金融業者責任，避免投資詐騙廣告氾濫。例如法案要求一定規模的境外網路廣告平台業者須在台灣設立法律代表人，配合政府防詐，若未設立或未下架詐騙廣告，可罰兩百五十萬元以上、兩千五百萬元以下，情節重大將可封網。預期抖音國際版、臉書、谷歌都在規範內。我們在打詐需求下，推動了大型網路平台的「類落地」，可謂另類形式的數位中介服務法。詐騙之標的是金錢財貨，認知作戰則藉由扭曲事實，改變訊息接收者對事件的理解判斷，這兩者最大相同處，都是「欺騙」，所以，反認知作戰，我們亦可視為廣義的打詐行動，我們支持透過法制面的強化健全，既要能杜絕網路平台的各種詐騙行徑，更要消弭外部勢力認知作戰帶來的國安危害。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法