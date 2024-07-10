自由廣場》中國湖南洪水事件 民主讓你不致淪為「蓄洪池」

◎ 龔與劍

七月五日，中國湖南省華容縣團洲垸有一處洞庭湖堤防出現管湧，在當地中共官員錯誤的處置下，最終演變成近卅平方公里土地被淹沒，八千多位民眾流離失所，淪為潰堤大災難。大堤決堤後，堤防內部曝露眼前，人們才驚訝發現，如此重要的防洪堤，防護坡卻只在表面有薄薄一層混凝土，在混凝士層下面，幾乎沒有一點砂石，全部是泥沙。兩千多年前，楚國大夫屈原曾經在這片土地上發出傳誦至今的《天問》。今天，中國的老百姓不禁也要仰天長歎天問一聲：這次的洪災，到底是天災，還是人禍？

在中國特色的社會主義下，在中共的字典裡，湖南省華容縣團洲垸存在的最終命運，其實就是被水淹，或等待被水淹。

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在中國，地不分南北，人不分老幼，當災難來臨，中共當局會毫不猶豫捨棄一部分的人和物。這種「捨小家保大家」救災政策，不是習近平的新發明，而是中共的老傳統。在洞庭湖沿岸地區，有不少用土堤圍起來的村莊，裡面有耕種的田地，有住家的百姓，當地稱之為「垸」，這次被淹沒的團洲垸，就是如此。到了汛期，當長江洞庭湖下游有重要城市將被淹水之際，當局便會挖開或炸開這些垸子的堤防，使其成為洩洪蓄水區，捨垸子這個「小家」，以保城市這個「大家」。

這讓人想起以前老台北縣三重地區淹水的故事。從前，淡水河的河堤只有修台北這一邊，颱風來襲，台北市有堤防不淹水，隔河相望的台北縣三重、盧洲，在當時就叫做洪水平原區，沒有堤防，所以必然被淹。台灣民主化後，情況改變了。因為台北市民有選票，台北縣民也有選票，有堤防的這邊有選票，沒堤防的那邊同樣有選票。所以政府首先建好了堤防，其次，做了一條二重疏洪道，這個疏洪道平時是市民休閒的地方，洪水來臨便是一條疏洪道。

由此可知，倘若沒有民主制度，倘若人民沒有選票，不管是中國人還是台灣人，命運都相似，都可能成為別人的「蓄洪池」，變成被捨棄的那個「小家」。

（作者是滯台中國異議人士）

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