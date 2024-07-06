自由廣場》發展再生能源是不會後悔的選擇

◎ 陳冠霖

台灣在403地震後一連串的停電，以及全球AI產業發展可能帶來的巨大用電量，讓國人高度重視未來台灣的用電問題。而在這個過程之中，過去八年政府大力推動的再生能源政策也受到了前所未有的嚴苛批評，且伴隨而來的，是在非核家園跟核電廠延役之間的重大爭議。但是即便如此，推動再生能源發展對於台灣來說，絕對是不會後悔的選擇。

工業革命之後，人類就不斷地面對工業化社會越來越龐大的能源需求，不斷開發新的能源，從早期的煤炭一直到後來的石油以及核能。但是這些礦物能源終究儲量有限，而且開採跟使用都有製造許多額外的汙染。因此在經過數次石油危機以及核災之後，再生能源終於能夠得到應有的重視，開始得到大力發展，而這之中也並非就此一路平順。再生能源作為礦物能源的接棒者，所面對的不僅僅是能源效益的問題。由於礦物能源的污染問題，再生能源的發展跟推動，打從一開始就必須面對民眾對於其外部性的質疑，受到的壓力跟檢視比起人類過去使用的任何能源都要更多。

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有鑒於此，世界各國再生能源產業以及相關學術機構，莫不積極研發更為環保的再生能源設備以及相關材料。例如我國的上緯興業跟美國的GE都就風力發電的複合材料尋求更好的製程以及回收效率，工研院與台南大學也積極研究更有效率的太陽能光電板回收技術，確保再生能源的設備能夠盡可能地回收再利用。這些技術的發展價值，不僅是對環境永續負責，減少民眾對於再生能源建設的疑慮，對於提升材料技術也具備有重大貢獻，讓台灣的產業更為多元，強化國家的競爭力。

頁岩油之父喬治米契，用了畢生之力研究開採頁岩油的技術，曾遭到無數人的訕笑，但是最終憑藉著自己的專業跟毅力，終究在有生之年實現夢想。他曾說過「所有人都知道頁岩下面有非常豐富的天然氣蘊藏，只是需要破解的技術」。台灣過去被視為缺乏傳統天然資源的國家，但是卻擁有良好的離岸風場跟一群努力於開發再生能源的產學界人才，將來還有海洋能跟地熱能可以去努力發展。這是上天賜與台灣的優良資源，理當努力去研發使用的方式，不僅可以促成台灣產業的升級，更有機會成為未來全球再生能源的領導者。

（作者是研究專員）

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