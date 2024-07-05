自由廣場》既言兵臨城下 這一對性騷立委竟「引兵進城內」

◎ 李欣芬

國民黨立委陳雪生、陳玉珍共同提案，修訂「離島建設條例」，擬開放中國廠商參與採購，促進離島公共建設。

民進黨立委黃捷批評是「吳三桂條款」，王定宇也質疑為中國大陸大開後門，沈伯洋則痛批這個條文就是「直接開門讓中國進來，比自經區還可怕」！

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可笑的是陳玉珍委員竟譏黃捷「井底之蛙」，陳認為中國蓋東西的效率很快，反觀金門大橋卻蓋了十二年之久！可見陳玉珍有偏見，渾然不知中國境內多少爛尾樓，刮大風便把大樓窗戶及外牆掀開，還塌了高速公路，中國的效率快，但品質奇差；此外，肯亞、斯里蘭卡發展「一帶一路」竟搞到破產，被中國害慘了！如此一個經濟下行，浮濫抓人的國家，陳委員所謂的中國「先進」是在哪裡？

陳雪生說「馬祖缺工缺料」，但缺工缺料也不能「飲鴆止渴」呀！他還說「中共都兵臨城下了，我們還在圍爐夜話、歌舞昇平」，既然中共都兵臨城下陳為何還提案要敞開大門迎敵？豈非邏輯錯亂！陳雪生嗆聲「來罷免我好了！我沒意見」，上網一查，他當上「馬祖立委」也才區區三一一八票而已！真可悲，中央年年補助離島的財政發展，台灣人還要被他們勒住脖子。

這兩個離島立委的心根本不在台灣，陳玉珍曾在政論節目公然稱「北京中央」，陳雪生也說「中國大陸是祖國」，這對男女都是性騷擾者，陳玉珍性騷蔣萬安、林昶佐，陳雪生更是法院認證的性騷犯，性騷范雲！他們是在攝影機環伺的國會殿堂上如此而為，羞恥心在哪裡？

（作者是台灣教授協會會員）

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