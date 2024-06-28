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自由廣場》中國的「兩岸和平協議」是什麼碗糕？

2024/06/28 05:30

◎ 曾傑克

國民黨日前在台南東區舉辦首場「國會改革說明會」，會場旁赫然出現連署宣傳攤位向民眾招手要求簽署「兩岸和平協議的公投連署書」。

如果有人說你的土地是屬於他的，那他就是土匪強盜，你跟他簽「和平協議」就是讓他「合法佔有」你的土地。台灣的土地都登記在個人的名下，誰都不可侵犯甚至政府也不能強制徵收，中國人沒有土地權，中國所有的土地都屬於中國共產黨，甚至「買」房子，只能「租」九十九年，還要繳房屋稅給中國政府，有中國人嘲笑說：「在美國買房子是買給自己的，在中國買房子是買給中共的」，難道偉大的中國共產黨會給台灣人土地權嗎？

舉例：中共到台灣有一百個人的小村莊，說我們來公投投票：「張三的土地，應該不應該捐給大家來做公園使用？」，結果九十九個人贊同，只有張三投下反對票，張三的土地就這樣被充公了，這就是「兩岸和平協議公投」的實質內容，表面合乎台灣信奉民主的方式：「少數服從多數」。我建議主張「和平統一」的人，先寫一份切結書去公證，說他同意把他自己的土地房產權讓給中共，但他無權把別人的土地房產權讓給中共。

台灣人太懦弱，中國人兇悍無理，中共信奉「槍桿子出政權」，才不鳥你「百萬人」抗議大遊行，看看香港，看看八九六四就知道了。

所以「中國兩岸和平協議」的意義就是：要你簽下同意書，「同意他侵佔你的土地主權」，根本沒有半點「和平」的意思。結果竟還有幾百萬台灣人，在二○二四總統及立委選舉把票投給主張「和平統一」的候選人，不但愚蠢也害人害己。

（作者是美國退休航太工程師）

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