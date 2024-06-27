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社論》「台獨」、「中獨」哪個才是真議題？

2024/06/27 05:30

「關於依法懲治台獨頑固分子分裂國家、煽動分裂國家犯罪的意見」，美國國務院強烈譴責中方破壞穩定、升高情勢的言行，再度敦促中方與台灣進行有意義的對話。相形之下，藍白的反應更顯得胳臂往外彎。

馬英九呼籲，賴總統改變「新兩國論」台獨路線。怪了，一九四九，毛澤東成立中華人民共和國，搞「兩國論」的不正是老毛？朱立倫：中國大陸對中華民國沒有任何的司法管轄權。如此說來，中華民國不正是與中華人民共和國互不隸屬！蔣萬安：絕大多數的台灣人民，不希望兩岸關係愈來愈嚴峻。但動刀動槍的不是兩蔣口中的「共匪」嗎？雙城論壇，蔣應該向對岸講吧！至於柯文哲：共產黨是台灣的豬隊友。難道是指「豬隊友」，壞了台灣統派在台灣的騙術？這一掛，怎麼予人跟北京同一掛的觀感！

言歸正傳，中國這個全球第二大經濟體，由於短短幾年的「逆改革開放」，儼然成了「第一大經濟落體」。而經濟失落的趨勢，完全不以黨的意志為轉移，堪稱中國數位極權統治下，唯一享有「自由」的部分。此所以，出現了「經濟自由落體運動」現象。「自由落體」，物理學的概念，意指只受重力作用、排除空氣阻力的運動。然而，「中國經濟自由落體運動」，卻有中央緣木求魚的努力，但是那些行為頂多只有「空氣阻力」，無法阻止「落體運動」。依照中共理論，下層建築（經濟基礎）決定上層建築（意識形態）。所以，黨指揮槍，卻指揮不了經濟，那是必然的。經過鄧小平的改造，中國的計畫經濟轉軌市場經濟，造就經濟的快速崛起。不過，一旦改革開放列車倒退嚕，經濟下行的速度也出乎預料地快。

今日的中國及其形象，與二○一二習近平上位時落差極大。習的第一任以前，西方政府與媒體普遍替中國講好故事。直到二○一八美中貿易戰，二○二○新冠疫情為害全球，越來越多的人轉而唱衰中國。不幸的是，習近平一面要求國內講好中國故事，一面以戰狼姿態自我實現負面形象。一針見血，拜登逕稱習近平為「獨裁者」。「戰狼」也好，「獨裁者」也好，一點都沒有冤枉，因為中國「一部份人富起來」之後，很快便從「撒幣外交」轉向「戰狼外交」、「槍砲外交」，國際秩序的規則，地緣政治的穩定，扮演挑戰者的角色。更麻煩的是，西方養大的東方怪獸，卵翼反噬民主的民選獨裁者，兜攏威權軸心並培植代理人，終極目標就是取代美國霸權，建立「中國新天朝」。

有道是，人算不如天算，或者，聰明反被聰明誤。二○二○眾疑源自武漢的新冠疫情，二○二二俄羅斯入侵烏克蘭，導致習近平的「霸權夢」加速圖窮匕現，西方深受其害、恍然大悟，也加速集結圍堵中國，台海危機是催化劑。長話短說，結果就是今日不復當年榮景。BBC報導，解封至今，消費降級、中產返貧、青年失業率、通縮、三十五歲危機、斷崖式降薪等話題都在不同時間點，佔據了中國互聯網的熱搜榜。而西方政府「去風險」、外資撤離，中國經濟火力更為不足。至於，歐美與中國貿易摩擦，更是持續升高。對此，習近平的藥方卻是「國安感冒糖漿」。反正，無心於國泰民安，鞏固權位才是硬道理。

於是，告別集體領導的習近平年代，胡錦濤在眾目睽睽之下，被架離二十大現場，連外交、國防部長也遭到清洗。習近平一步步走向老年毛澤東的「文革」，又想效法中年毛澤東的「抗美」，最終否定毛澤東生前「中美戰略盟友關係」的戰國策。從韜光養晦到戰狼出征，尤其是經濟的「逆改革開放」，大國夢漸成白日夢。仇外型、外侵型的民族主義，不管是論述或付諸行動，主要可能是回防權位。

中華民國獨立也好，台灣獨立也好，前後已達七十五年了，對中共統治中國並無影響。一黨專政的心腹之患，反而是類似近年小康、小確幸得而復失的失落與不滿，社會處處是大悶鍋、不定時炸彈。四名美國教師在吉林遭砍，日籍母子在蘇州被刺，失控的民族主義對習近平宛如兩面刃，對外宣洩仍無法滿足，就可能槍口朝內。一句話，要警惕「台獨」，弦外之音則是防止「中獨」：絕不容中國獨立於一黨專政的宰制，人民推倒紅色江山，出現「零八憲章」所急呼的中國願景。

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