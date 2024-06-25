自由廣場》立法者不可兼執法者／防立院濫權 國會應設兩院制

◎ 陳鴻瑜

立法院強行通過國會職權行使法，引發激烈的政治角力。而在這場權力拼場中，暴露了值得研究的憲政問題。

立法院內各政黨卯足全力激烈爭峰，有關國會職權如何行使的問題，掌握立法院多數的政黨幾乎可以為所欲為，誠如西方學者所言「國會除了不能將男的變成女的，幾乎可以為所欲為」。倘若我們能有另一個參議院加以制衡，立法院就不會出現如此獨裁的立法行徑。世界各民主國家都是採兩院制國會，唯獨共黨國家、新加坡和我國採取單一院制國會。欲解決立法院的獨裁立法，是否該研究一下，另外成立一個參議院？

請繼續往下閱讀...

國會職權行使法送交行政院，行政院覺得窒礙難行，送回立法院覆議，但因立法院仍由那個通過「窒礙難行的法案」的政黨所控制，送回給它重新審議，無異緣木求魚。覆議不成，再由總統提請憲法法院解釋。這一來一往，徒勞而無功。制度的設計原是用來解決問題，化解政治糾紛。對此問題，何不考慮：當立法院通過有關機關職權的法案時，必須強制先送請憲法法院審議。俟憲法法院認為沒有違憲，再送請總統批准公布，這樣可省爭端。

現行憲法規定立委有兩類，一是由選區選出，另一是由政黨按得票數委任，雖然都被是立委，但權利和地位卻有不同，前者受到罷免之監督，後者則免受監督，因為沒有罷免的規定，如此很不合理的。不分區立法可視為由全國為單一選區所選出，依法應該受全國選區選民之監督。

大家都知道三權分立是民主政治的ABC，行政、立法和司法各司其職，彼此制衡，目的在維持政權的穩定。世界上有哪個民主國家，立法機關有權對不願配合者（包括行政官員或者司法人員）實施罰款權？這完全違背民主政治的三權分立原則。立法院擁有懲罰權，豈不變成自己立法、自己執法？立法者身兼執法者，這種法案若施行，則不僅行政機關，連司法機關都會遭立法機關宰制。

（作者是國立政治大學退休教授）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法