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自由廣場》以高雄為師 基隆人「拆梁」加油

2024/06/24 05:30

◎ 林進國

行政院所提之國會擴權覆議案，在六二一遭白藍立委封殺，如同執行中國透過立法院毀憲亂台之醜態原形畢露，完全不出意外，六二一夏夜的年輕青鳥們，不畏白天高溫與大雨，大聲呼喚要公義，從白天到黑夜汗水浸透了全身，卻無法動搖他們對民主與自由的熱愛，六二一後，青鳥們即將啟動罷免失能立委的後續行動，呼籲熱愛台灣的國人，讓我們以高雄精神為師，當青鳥世代的後盾，罷免失能立委與無能縣市長，而罷免的第一站就從基隆的衝刺開始。

在民主台灣，上至總統下至里長，皆是人民用一張張選票選出來的，人民就是政治人物與民代的真正頭家，我們用選票賦與政治人物權力與責任及薪資，表現好的的專業公職，自然能獲得人民頭家的信賴與續聘選票，而表現荒腔走板的政治公職人民，人民頭家當然也可以提前將其罷免解職。

回顧二○二○年，高雄人用近九十四萬罷免票，提前開除草包市長韓國瑜，再用選票讓陳其邁當選市長，他也沒讓高雄人失望，從專心市政建設到引進台積電與輝達等國際科技大廠投資，如今的高雄人走路有風，但試想如果當年沒有將韓國瑜罷免掉，高雄能有今天的榮光嗎？

人民當頭家！高雄人能、基隆人也能！

二○二二年的基隆市長謝國樑選前如二○一八年選高雄市長的韓國瑜再版，滿口華而不實的大開支票選後卻一一跳票，更誇張的是東岸商場棄原承租成效良好的經營者NET公司，讓條件遠不如NET的微風集團以更長租約與更低價金取得經營權，並動用公權力在未經司法程序之下強行破門進入換鎖點交…誇張離譜的無能行徑不勝枚舉，基隆人目前正在衝刺罷免謝國樑的二階連署作業，人民當頭家，二○二○年的高雄人已經做出了示範，二○二四現在是看基隆人表現的時刻，基隆的人民頭家們，罷免無能市長成功贏回屬於基隆人的榮光，加油！

（作者為源華科技公司營業經理）

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