自由廣場》從日本看台灣之名與認同問題

◎ 高佳芳

貴報報導日媒指「國中地理歷史教科書將台灣視為中國的一部分」一文。其實，大部分日本人都認為台灣是中國的一部分。在中國經濟崩潰前，日本學生曾問「老師，中國已經是世界第二大經濟體，台灣為什麼不統一？」當時我並不為奇，因日本媒體，過去都順著中國電視「自古台灣是中國不可分割的一部分」的報導，讓人誤以為台灣是中國的領土。

但是月初，電視報導中國詐欺犯在日詐騙台灣人的新聞，在北海道大學教學的老同事，發簡訊說「大陸籍的犯罪者在日本詐騙台灣旅客，情況很複雜。都是中國人的問題。日本警察怎樣處理呢？」這讓我極訝異。一位留學台灣的日本大學老師竟如此說，確實令人匪夷所思。

請繼續往下閱讀...

去年底去奈良的監理所換駕照，因必要填密碼，我打上後，備忘紙印出密碼，但國籍卻印著「中國」兩字，內心很不是滋味，但理論也不會有結果，駕照上也未顯示，也就壓下再說。之前八○年代為「外國人登記證」的國籍問題和辦事員吵過架，他拿出法務省的文書辯解。後來東京都知事石原慎太郎答應寫上「台灣」，逼得日本內閣將「國籍」欄改為「國籍‧地域」欄，順便解決了香港、巴解等無國籍者的問題。

近來台灣的國際地位明顯提升，很多國家都認為台灣是國家，但為何還不承認呢？我想問題出自台灣國民的共識。今年政大的統計，自認為台灣人的佔六十一．七％；自認中國人及認同雙方的佔卅四．四％，可見還有三分之一的人未認同是台灣人，這種結果如何叫他國承認？我想應從內部的全民認同著手，但這非三兩日能成。目前日本鄉親急盼謝長廷大使，請日本警察廳指示所轄「運轉免許（駕照）中心」，遵照內閣決定，更正駕照隱藏的國籍欄，讓台灣鄉親正名為要。

（作者為日本天理大學語言班台灣華語講師）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法