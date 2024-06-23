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自由廣場》嚇阻政策 台灣抗中決心夠強嗎？

2024/06/23 05:30

◎ 湯先鈍

最近台灣立法院引起爭議混亂，各方民調也出現分歧的結果。這是值得深思的問題。我向來立場是嚇阻侵略者政策的本質，在於展示戰鬥的決心，從而防止任何軍事攻擊。如果等到戰爭發生後再拚死戰鬥已太遲了。在現代戰爭中，一旦戰爭開始，就不會有贏家。台灣現在的抗拒中共決心，似乎沒有完全顯示給敵人與盟友們，這是不是一個值得擔憂的事呢？

除了台灣必須表現足夠意願來捍衛自己，或屈服於中國的兩個選擇之外，第三個選擇是美國與盟國的嚇阻政策，而我堅信美國單獨就能成功的實現。

歷史學家Victor Davis Hanso、Donald Kagan 和John Keegan會完全同意這點。歷史證明，嚇阻政策是有效的，儘管成功常常被低估。由於嚇阻作用而從未發生的戰爭，就量化來說幾乎不可能，這也是被低估的一部分。儘管如此，我對其效力充滿信心。

最近，習近平試圖聲稱美國設下陷阱引誘他攻擊台灣來挽回面子，並宣稱他不會上當！這表明美國的嚇阻是有效的。美國需要台灣來維護其戰略利益，並且通過嚇阻政策保持立場，正如歷史學家Hanson和Keegan所觀察到的一樣。

Keegan與 Kagan都認為，如果英國在一戰前表現出支持比利時中立的決心，德國會三思而後行。不幸的是，人們永遠無法重新演繹一個反事實來證明。

Hanson強調，同盟國在二戰前缺乏對德國的威懾，促成了戰爭的爆發。他認為，英法和其他大國未能對希特勒的侵略行動，採取堅定立場。這使納粹政權更加大膽，並向希特勒發出了同盟國無意（力）阻止擴張野心的信號，最終導致了他更激進的行動和二戰的全面衝突。Hanson主張，更堅定的立場和明確展示戰鬥意願本可阻止德國追求征服道路。

在這個現實的世界，嚇阻之力—即使僅由美國實施—仍是最佳選擇。台灣人民努力建立台積電成功的設下矽盾，作為一個小國，非常值得尊重。

美國威懾和中國軍事無能 10年內不會侵台

最終，決定世界命運的是大國維護霸權和國家利益的決心，不祇是小國的戰鬥意志。對台灣的戰鬥意志只有猜測，但是如果美國不願放棄霸權與美元世界貨幣的地位，那麼保持強有力的嚇阻中共的立場是維持全球穩定的最可行選擇。這是歷史教訓的殘酷現實。

在我看來，由於當前美國的威懾政策和中國的軍事無能，至少在未來十年內，中國不會入侵。

（作者為美國加州州立大學富樂頓分校兼任教授）

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