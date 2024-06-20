社論》「顯性」與「隱性」的「疑美論」

孫曉雅AIT處長任滿，將於七月去職。孫女士在任內最後記者會稱：適度的「健康懷疑」在民主社會是件好事，美國絕對不會告訴盟友要盲目聽從；但「疑美論」棘手的是，不管在民間企業或公民團體的高層都曾觀察到，刻意操作錯假訊息的散布，企圖混淆大眾對美國意圖的理解，這對台灣、美國、歐洲都是很大的挑戰。（資料照）

孫曉雅AIT處長任滿，將於七月去職。接續酈英傑處長，孫女士見證了成功的民主防疫，並扮演可信賴的供應鏈，以及疫後經濟復甦、股市榮景。除了台灣的活力與韌性，孫女士也見證了中國加大武嚇台灣，否定海峽中線的存在，裴洛西議長訪台後及這次大選後的圍台軍演。當然，還有每天照三餐的機艦擾台。而烏俄戰爭，更令民主國家以前所未有的程度，關切台海和平與穩定。另外，還有包括目前立法院亂象所顯示的，北京對台統戰、介入的「和平統一」新手法。酈、孫前後六年，在全球與台海的多事之秋，盡責展現美國對台「堅若磐石」的「患難之交」，二三○○萬人多數應會按讚。

孫女士在任內最後記者會稱：適度的「健康懷疑」在民主社會是件好事，美國絕對不會告訴盟友要盲目聽從；但「疑美論」棘手的是，不管在民間企業或公民團體的高層都曾觀察到，刻意操作錯假訊息的散布，企圖混淆大眾對美國意圖的理解，這對台灣、美國、歐洲都是很大的挑戰。日昨「紐約時報」刊登專訪，孫女士又提及近年台灣部份人所抱持的「疑美論」，對於美國支持台灣意圖或能力的不信任，反映出中國認知作戰擴大對美疑慮，但也是民主體制中反對意見的正常起伏。孫女士所言不虛，但或可補充一下。

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所謂的「疑美論」，據我們的在地觀察，至少有兩種。一種是紅藍白的「顯性疑美論」，二○二一年八月，美軍撤離阿富汗後更甚囂塵上。這種論調是敵意性質的「疑美」，「中國攻台、美軍不會來」、「美國只是把台灣當作遏阻中國崛起的棋子」、「萊豬也吃了、軍火也買了，美國沒有賣任何一支疫苗給台灣」，共同點在於洗腦台灣人民，美國不可靠，所以別想「倚美謀獨」，不如接受「同屬一中優惠方案」。這種「疑美論」，骨子裡是「反獨促統」。「中國隊」的「疑美論」，對其支持者相當有感染力，也讓若干中間選民迷惘，不過，對主流民意缺乏吸引力。

另一種，則是民主台灣自然滋生的「隱性疑美論」。它的情況可以這樣約略描述：華府跨界支持台灣，聯合盟友維護台海和平穩定，推崇台灣是印太民主典範、全球可信賴的產業鏈，然而，不支持台灣獨立，不與台灣建立外交關係，支持台灣有意義參與非以國家身分為前提的國際組織，反對武力改變現狀卻不挑戰北京的「一中原則」，對台灣的「中國隊」打著民主反民主默不作聲。一言以蔽之，台灣是「夥伴」，不是「盟國」。奇怪的是，有些華府官員，卸任後又公開談論：「台灣是自由、獨立的國家」，「台灣從來不是中國的一部分」。誠然，美國力挺台灣民主與安全，主流民意看在眼裡，只是，漠視台灣人民的國家願景，安撫專制中國的言行，難免令人困惑華府的「可信度」：不是不相信，而是能相信到什麼程度？

台灣，二三○○萬人，民主排名亞洲第一、全球第十，世界競爭力排名第八，科技產業、公衛體系、文教水準前段班。而至少十分之九全面落後台灣者，卻是聯合國等國際組織成員，連流氓國家都比台灣具有國際地位。反差如此之大，不啻諷刺西方高舉的普世價值標準不一，而今日從習近平、普廷以降的獨裁者都篤信東升西降。身在台灣才能感受到，這種不知幾重標準，正在困擾這個新興民主國家。而越來越多的民主後進國家，一旦出現民選的威權統治者，也膽敢與西方領袖背道而馳，一面倒向大方提供國際支持、經濟奧援、軍警保護的中國。在那些民選獨裁政府眼中，台灣這個民主模範生，反而是不足效法的反面教材！

北京有個順口溜：中方始終致力於和平統一，但這前景正遭到台獨份子和外部勢力的破壞。聽者很容易被唬住，於是對其紅線百般謹慎，下意識甚至接受了「統一」的政治正確、怯於質疑。前美國國防部長辦公室中國科科長包士可主張，中國之「台獨代表戰爭」，拜登必須回以：「戰爭意味著獨立」。這種建議，完全跳脫北京的紅線思維，才能擺脫「戰略模糊」的自我設限。面對戰狼，擺出獅子姿態才有威懾力，被看成綿羊就是草原大餐。台灣兩種「疑美論」，「顯性疑美論」不足畏，「隱性疑美論」才堪憂。文的也來，武的也來，中國對台灣躍躍欲試，鄭重宣示「承不承認台灣是美國的主權作為」，才能產生威懾中國、取信台灣的雙重效果。打擊「顯性疑美論」，釋懷「隱性疑美論」，也才能確保民主運作正常，捍衛台灣這艘航母於不沉。

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