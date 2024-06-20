晴時多雲

自由電子報
自由評論網
評論首頁 政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書 自由評論網粉絲團自由評論網粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
評論 > 言論 > 社論

社論》「顯性」與「隱性」的「疑美論」

2024/06/20 05:30

孫曉雅AIT處長任滿，將於七月去職。孫女士在任內最後記者會稱：適度的「健康懷疑」在民主社會是件好事，美國絕對不會告訴盟友要盲目聽從；但「疑美論」棘手的是，不管在民間企業或公民團體的高層都曾觀察到，刻意操作錯假訊息的散布，企圖混淆大眾對美國意圖的理解，這對台灣、美國、歐洲都是很大的挑戰。（資料照）

孫曉雅AIT處長任滿，將於七月去職。接續酈英傑處長，孫女士見證了成功的民主防疫，並扮演可信賴的供應鏈，以及疫後經濟復甦、股市榮景。除了台灣的活力與韌性，孫女士也見證了中國加大武嚇台灣，否定海峽中線的存在，裴洛西議長訪台後及這次大選後的圍台軍演。當然，還有每天照三餐的機艦擾台。而烏俄戰爭，更令民主國家以前所未有的程度，關切台海和平與穩定。另外，還有包括目前立法院亂象所顯示的，北京對台統戰、介入的「和平統一」新手法。酈、孫前後六年，在全球與台海的多事之秋，盡責展現美國對台「堅若磐石」的「患難之交」，二三○○萬人多數應會按讚。

孫女士在任內最後記者會稱：適度的「健康懷疑」在民主社會是件好事，美國絕對不會告訴盟友要盲目聽從；但「疑美論」棘手的是，不管在民間企業或公民團體的高層都曾觀察到，刻意操作錯假訊息的散布，企圖混淆大眾對美國意圖的理解，這對台灣、美國、歐洲都是很大的挑戰。日昨「紐約時報」刊登專訪，孫女士又提及近年台灣部份人所抱持的「疑美論」，對於美國支持台灣意圖或能力的不信任，反映出中國認知作戰擴大對美疑慮，但也是民主體制中反對意見的正常起伏。孫女士所言不虛，但或可補充一下。

所謂的「疑美論」，據我們的在地觀察，至少有兩種。一種是紅藍白的「顯性疑美論」，二○二一年八月，美軍撤離阿富汗後更甚囂塵上。這種論調是敵意性質的「疑美」，「中國攻台、美軍不會來」、「美國只是把台灣當作遏阻中國崛起的棋子」、「萊豬也吃了、軍火也買了，美國沒有賣任何一支疫苗給台灣」，共同點在於洗腦台灣人民，美國不可靠，所以別想「倚美謀獨」，不如接受「同屬一中優惠方案」。這種「疑美論」，骨子裡是「反獨促統」。「中國隊」的「疑美論」，對其支持者相當有感染力，也讓若干中間選民迷惘，不過，對主流民意缺乏吸引力。

另一種，則是民主台灣自然滋生的「隱性疑美論」。它的情況可以這樣約略描述：華府跨界支持台灣，聯合盟友維護台海和平穩定，推崇台灣是印太民主典範、全球可信賴的產業鏈，然而，不支持台灣獨立，不與台灣建立外交關係，支持台灣有意義參與非以國家身分為前提的國際組織，反對武力改變現狀卻不挑戰北京的「一中原則」，對台灣的「中國隊」打著民主反民主默不作聲。一言以蔽之，台灣是「夥伴」，不是「盟國」。奇怪的是，有些華府官員，卸任後又公開談論：「台灣是自由、獨立的國家」，「台灣從來不是中國的一部分」。誠然，美國力挺台灣民主與安全，主流民意看在眼裡，只是，漠視台灣人民的國家願景，安撫專制中國的言行，難免令人困惑華府的「可信度」：不是不相信，而是能相信到什麼程度？

台灣，二三○○萬人，民主排名亞洲第一、全球第十，世界競爭力排名第八，科技產業、公衛體系、文教水準前段班。而至少十分之九全面落後台灣者，卻是聯合國等國際組織成員，連流氓國家都比台灣具有國際地位。反差如此之大，不啻諷刺西方高舉的普世價值標準不一，而今日從習近平、普廷以降的獨裁者都篤信東升西降。身在台灣才能感受到，這種不知幾重標準，正在困擾這個新興民主國家。而越來越多的民主後進國家，一旦出現民選的威權統治者，也膽敢與西方領袖背道而馳，一面倒向大方提供國際支持、經濟奧援、軍警保護的中國。在那些民選獨裁政府眼中，台灣這個民主模範生，反而是不足效法的反面教材！

北京有個順口溜：中方始終致力於和平統一，但這前景正遭到台獨份子和外部勢力的破壞。聽者很容易被唬住，於是對其紅線百般謹慎，下意識甚至接受了「統一」的政治正確、怯於質疑。前美國國防部長辦公室中國科科長包士可主張，中國之「台獨代表戰爭」，拜登必須回以：「戰爭意味著獨立」。這種建議，完全跳脫北京的紅線思維，才能擺脫「戰略模糊」的自我設限。面對戰狼，擺出獅子姿態才有威懾力，被看成綿羊就是草原大餐。台灣兩種「疑美論」，「顯性疑美論」不足畏，「隱性疑美論」才堪憂。文的也來，武的也來，中國對台灣躍躍欲試，鄭重宣示「承不承認台灣是美國的主權作為」，才能產生威懾中國、取信台灣的雙重效果。打擊「顯性疑美論」，釋懷「隱性疑美論」，也才能確保民主運作正常，捍衛台灣這艘航母於不沉。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

已經加好友了，謝謝
歡迎加入【自由評論網】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝。

編輯精選

載入中
政經 社會 生活 國際 名人 言論 專欄 媒體 投書