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《社論》習近平的話術

2024/06/19 05:30

金融時報近日報導：二○二三年四月習近平會晤馮德萊恩時曾告訴她，美國試圖刺激北京武力犯台，借此毀掉中國，但是他不會中計，他並警告官員不要上當。白宮與國務院均出面駁斥，強調美國的政策是持續敦促台海維持和平穩定。此一內幕，經過一年才告披露，而五月初習近平剛訪問法國等，並與馬克宏、馮德萊恩三方會談。本月上旬，歐洲議會選舉，考驗馮德萊恩。接著，解散國民議會提前改選，則考驗馬克宏。這則遲來的內幕，來自何方、目的何在、影響為何？令人好奇。

猶記二○二三年十一月十五日，習近平在舊金山告訴拜登，他聽到美國有各種報告稱，中方計畫二○二七年或二○三五年採取軍事攻台行動，但根本就沒有這樣的計畫，沒有人向他提過這種計畫。美方官員描述，習近平講到這番話時，似乎帶著一絲惱怒。而今年一月二十五日，崔天凱在美國智庫稱：有些人提供軍援，為代理人戰爭提供武器，想讓中國人殺中國人，我們不會掉進那種陷阱。說來說去，彷彿北京根本無意對台用武。然而，拿與日俱增的軍事脅迫台灣行動來檢驗上述措辭，便可以輕易發現不是那麼一回事。

就在本月初，新加坡的香格里拉對話，董軍歸咎民進黨當局漸進式台獨，且外部干涉勢力不斷地虛化掏空「一個中國」原則，炮製涉台法案，執意對台軍售、官方往來，助長台獨，圖謀以台制華，這些險惡用心，正在把台灣引向險境。按董軍的邏輯，「以台制華」之外，應該還有「以菲制華」、「以日制華」、「以韓制華」，簡直族繁不及備載。從他的戰狼姿態解析習、崔所釋放的訊息，與其說是消除外界對中國攻台的誤解，不如說是北京正在設計動武的「正當理由」，鞏固對台動武的合法性。套用普廷與習近平的共同術語，便是「各國的合理安全關切都應予以尊重」。普廷關切：去納粹化，去軍事化，北約連續五輪東擴。習近平關切：台灣的漸進式台獨、去中國化，美國的對台軍售、官方往來、以台制華。

如果誤信習、崔的違心之論，而熱中於美中高層政治、軍事對話，以為兩國衝突因此可能性下降，台海和平穩定的機會上升，恐怕會被「兵不厭詐」的障眼法所騙。很簡單的檢驗：解放軍針對台灣的軍事演練、灰色襲擾是增或減？中國海警在東海、南海、金廈海域是收歛或更囂張？再往前，一九八○年代之後，美國帶領西方資金、技術協助中國經濟快速成長，令其得以提升國際地位、軍事能力，回過頭來企圖挑戰美國霸權。美國養大中國，就是為了刺激北京武力犯台，借此毀掉中國？果真如此，美國歷屆總統，豈非政治白癡！習近平還對馮德萊恩說：與美國爆發衝突，可能摧毀中國的許多成就，也不利他想在二○四九實現偉大復興的目標。但，韜光養晦變成戰狼出征，不正是習本人的傑作？

金融時報的報導，不禁令人若有所思。二○二三年四月，習近平會晤馮德萊恩，同時到訪北京的，還有馬克宏。習近平罕見地與馬克宏談了六小時，相形之下馮德萊恩被冷落了。結束行程，離開北京，馬克宏便急著在專機對媒體大談「戰略自主」、「第三強權」，歐洲應該減少對美國依賴，並避免因台灣議題被捲入美中衝突之中。馬克宏問歐洲人：加速台灣危機對我們有利嗎？原來，透過馮德萊恩、馬克宏，習近平意在分化歐洲領袖、製造美歐矛盾，破解挺台抗中的合作，而馬克宏正是破口。如此極力分化，習近平幽深的目的，顯然是為攻台進行國際部署，而不是浪子回頭、改過遷善。

金融時報的報導，從旁解釋了馬克宏去年在專機上那席話的北京背景，也令習近平「沒有二○二七、二○三五攻台計畫」及崔天凱「我們不會掉入戰爭陷阱」的用意呼之欲出：中國不是要跟美國和平共存，「太平洋有足夠空間容納中美兩個大國」，相反的，卻是想分化對手以利自己攻台時，美國國內忙著爭辯要不要出兵協防、戰爭會不會因為介入導致擴大，從而延遲美軍當機立斷。於是，出現一副諷刺畫面：習近平下令解放軍「全時待戰、隨時能戰」，拜登卻「四不一無意」、「美中衝突並非不可避免」。而拜登的政策想定，在美國大選年，引起美中是否可以和平共存之內部爭辯。分化歐美，分化歐洲，分化美國，習近平的話術並不深奧，他只是對民主國家的領袖與公民進行智力測驗。

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